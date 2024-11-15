Российская ДРГ не входила в Гремяч на Черниговщине, - ГПСУ
Роспропаганда сообщила, что российские военные перешли границу на Черниговщине и установили флаг РФ на мосту через реку Судость возле Гремяча.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Фото и видео появились 15 ноября в Telegram-каналах пропагандистов. На них видно, как двое военных РФ устанавливают российский флаг.
Что говорят в Госпогранслужбе
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП заявил, что российская ДРГ не переходила мост и не заходила в село.
"Угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в частности и в Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, однако страна-террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния.
Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч, не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили", - пояснил он.
По словам Демченко, территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.
Спикер подчеркнул, что Силы обороны полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.
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На карті видно що село Грем'яч ні від чого не відрізано ніякими річками, відрізані річкою інші два села. І пишуть що там ніхто не живе, тоді типу і територію не треба захищати хай там орки будуть.