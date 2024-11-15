Російська ДРГ не заходила у Грем’яч на Чернігівщині, - ДПСУ

Роспропаганда повідомила, що російські військові перейшли кордон на Чернігівщині та встановили прапор РФ на мосту через річку Судость біля Грем'яча.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Фото та відео з'явилися 15 листопада у Telegram-каналах пропагандистів. На них видно, як двоє військових РФ встановлюють російський прапор.





Що кажуть у Держприкордонслужбі

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП заявив, що російська ДРГ не переходила міст та не заходила в село.

"Загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла, зокрема і по Чернігівській області. Хоч активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, однак країна-терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.

Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", - пояснив він.

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За словами Демченка, територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення.

Речник наголосив, що Сили оборони повністю контролюють цей напрямок та перебувають на максимально вигідних позиціях, щоб тримати оборону.

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