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Росіяни вдарили дроном по житловій інфраструктурі Чернігівщини, - ОВА. ФОТО

13 листопада війська РФ вдарили дроном по прикордонній громаді Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Під прицілом - цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки з дрона зайнявся нежитловий будинок. На щастя, без жертв. Дякую нашим вогнеборцям, які оперативно загасили пожежу", - розповів Чаус.

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Наслідки обстрілу Чернігівщини 13 листопада

Автор: 

обстріл (28449) Чернігівщина (1584)


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