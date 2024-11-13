Росіяни вдарили дроном по житловій інфраструктурі Чернігівщини, - ОВА. ФОТО
13 листопада війська РФ вдарили дроном по прикордонній громаді Чернігівської області.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Під прицілом - цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки з дрона зайнявся нежитловий будинок. На щастя, без жертв. Дякую нашим вогнеборцям, які оперативно загасили пожежу", - розповів Чаус.
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