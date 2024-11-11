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Боррель ознайомився із будівництвом фортифікацій на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту на Чернігівщину ознайомився із процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Так, область відвідувала делегація на чолі з Боррелем.

"Основне - оперативна обстановка на кордні, загрози, готовність оборони. Також іноземні партнери ознайомилися з процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень на прикордонні області, поспілкувалися з оборонцями Сил оборони України. Віцепрезидент Єврокомісії пан Боррель із цікавістю оглянув зразки техніки та озброєння, які військовослужбовці щоденно застосовують у захисті України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Боррель відвідав село Ягідне, де російські окупанти тримали сотні цивільних у підвалі школи.

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Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій

Автор: 

Чернігівщина (1584) Боррель Жозеп (1074) фортифікації (144)


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А візит "високого представника" можна порівняти із візитом першого секретаря республіканського цк кпрс? За рівнем кіпішу і показухи?
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11.11.2024 11:08 Відповісти
Але "найвеличніший" вже місяців три не відвідує військових ,виходить високопосадоців ЄС більше хвилюють стан справ чим президента.
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11.11.2024 11:41 Відповісти
Борелю важливіші укріплення на українському кордоні, ніж Зєлі.
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11.11.2024 11:46 Відповісти
Розказали йому про мільйон дотів та мільярд кілометрів окопів.
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11.11.2024 11:59 Відповісти
Чому не "лісосмуга"
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11.11.2024 12:40 Відповісти
 
 