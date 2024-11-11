Боррель ознайомився із будівництвом фортифікацій на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту на Чернігівщину ознайомився із процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Так, область відвідувала делегація на чолі з Боррелем.

"Основне - оперативна обстановка на кордні, загрози, готовність оборони. Також іноземні партнери ознайомилися з процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень на прикордонні області, поспілкувалися з оборонцями Сил оборони України. Віцепрезидент Єврокомісії пан Боррель із цікавістю оглянув зразки техніки та озброєння, які військовослужбовці щоденно застосовують у захисті України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Боррель відвідав село Ягідне, де російські окупанти тримали сотні цивільних у підвалі школи.

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