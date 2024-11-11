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Боррель ознакомился со строительством фортификаций на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита на Черниговщину ознакомился с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север", информирует Цензор.НЕТ.

Так, область посещала делегация во главе с Боррелем.

"Основное - оперативная обстановка на границе, угрозы, готовность обороны. Также иностранные партнеры ознакомились с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений на приграничные области, пообщались с защитниками Сил обороны Украины. Вице-президент Еврокомиссии господин Боррель с интересом осмотрел образцы техники и вооружения, которые военнослужащие ежедневно применяют в защите Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Боррель посетил село Ягодное, где российские оккупанты держали сотни гражданских в подвале школы.

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Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій
Жозеп Боррель на Чернігівщині: ознайомився з будівництвом фортифікацій

Автор: 

Черниговщина (1485) Боррель Жозеп (784) фортификации (118)


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А візит "високого представника" можна порівняти із візитом першого секретаря республіканського цк кпрс? За рівнем кіпішу і показухи?
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11.11.2024 11:08 Ответить
Але "найвеличніший" вже місяців три не відвідує військових ,виходить високопосадоців ЄС більше хвилюють стан справ чим президента.
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11.11.2024 11:41 Ответить
Борелю важливіші укріплення на українському кордоні, ніж Зєлі.
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11.11.2024 11:46 Ответить
Розказали йому про мільйон дотів та мільярд кілометрів окопів.
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11.11.2024 11:59 Ответить
Чому не "лісосмуга"
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11.11.2024 12:40 Ответить
 
 