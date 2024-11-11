Боррель ознакомился со строительством фортификаций на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита на Черниговщину ознакомился с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север", информирует Цензор.НЕТ.
Так, область посещала делегация во главе с Боррелем.
"Основное - оперативная обстановка на границе, угрозы, готовность обороны. Также иностранные партнеры ознакомились с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений на приграничные области, пообщались с защитниками Сил обороны Украины. Вице-президент Еврокомиссии господин Боррель с интересом осмотрел образцы техники и вооружения, которые военнослужащие ежедневно применяют в защите Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Боррель посетил село Ягодное, где российские оккупанты держали сотни гражданских в подвале школы.
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