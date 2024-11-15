Регулярні спроби перетину лінії кордону ворожими ДРГ фіксують на Сумщині, - Держприкордонслужба
Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась, однак найбільша кількість їх фіксується саме на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Всі підрозділи різних складових сил оборони діють спільно. Використовують різні технічні засоби і спостереження за місцевості та безпілотні літальні апарати, аби вчасно викрити такі групи, вибити їх з нашої території", - зазначив Демченко.
Нагадаємо, на Донеччині ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.
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Алекс Скела, 1958 р. н.
показати весь коментар15.11.2024 11:01 Відповісти Мені подобається 0
Grigoriy1959 #595881
показати весь коментар15.11.2024 11:32 Відповісти Мені подобається 0
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