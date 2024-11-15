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Регулярні спроби перетину лінії кордону ворожими ДРГ фіксують на Сумщині, - Держприкордонслужба

Російські ДРГ намагаються прорватися на Сумщину

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась, однак найбільша кількість їх фіксується саме на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Всі підрозділи різних складових сил оборони діють спільно. Використовують різні технічні засоби і спостереження за місцевості та безпілотні літальні апарати, аби вчасно викрити такі групи, вибити їх з нашої території", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, на Донеччині ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) Сумська область (3609) Демченко Андрій (343) ДРГ (106)


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Рузьге! Вам там "боярою" помазано, чи що?
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15.11.2024 11:01 Відповісти
І не кажіть, що їх примусили мобілізуватись. І що у них не було вибору. Завжди можна діяти чесно. У будь-якій ситуації. А гроші, то таке. Особливо, коли вони смердять. Можна піти у розвідку, а можна відлежатись у кущах. А хто стукач, того записати у бойові втрати. Чесно це ? Так, якщо ти проти війни. Проти влади, яка тебе вважає за м'ясо.
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15.11.2024 11:32 Відповісти
 
 