Регулярні спроби перетину лінії кордону ворожими ДРГ фіксують на Сумщині, - Держприкордонслужба

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась, однак найбільша кількість їх фіксується саме на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Всі підрозділи різних складових сил оборони діють спільно. Використовують різні технічні засоби і спостереження за місцевості та безпілотні літальні апарати, аби вчасно викрити такі групи, вибити їх з нашої території", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, на Донеччині ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.

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