Ворожі ДРГ здійснюють рейди прифронтовими містами під виглядом ЗСУ, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера бригади Назар Войтенков.

"У Кураховому досі залишається понад тисяча мешканців, які ризикують своїм життям, адже місто перебуває під постійними обстрілами. Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють - для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають", - зауважив Войтенков.

Крім того, російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе. А потім завдають по цих будинках точкових ударів.

"Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", - наголосив Войтенков.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що на прикордонні зменшилась кількість російських ДРГ. Ворог зосередився на мінуванні місцевості. Проте російські окупанти посилено обстрілюють прикордонні області України на півночі.

