Ворожі ДРГ здійснюють рейди прифронтовими містами під виглядом ЗСУ, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков
ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера бригади Назар Войтенков.
"У Кураховому досі залишається понад тисяча мешканців, які ризикують своїм життям, адже місто перебуває під постійними обстрілами. Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють - для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають", - зауважив Войтенков.
Крім того, російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе. А потім завдають по цих будинках точкових ударів.
"Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", - наголосив Войтенков.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що на прикордонні зменшилась кількість російських ДРГ. Ворог зосередився на мінуванні місцевості. Проте російські окупанти посилено обстрілюють прикордонні області України на півночі.
Вони чекають "своїх" (с)
Відповідно різні і менталітет і достаток і культура - Фламанці протестанти більш успішні фінансово і розвивали торгівлю, Валлони - католики менш багатші але мають кращу промисловість. Вони різні, але попри культуру, мову, і релігію, вони все ще тої самої фламанської крові, і воювали за Бельгію в двох світових війнах (хоч і не довго бо населення відносно мало).
Це я навів більш хардову аналогію ніж Схід і Захід України