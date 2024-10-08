УКР
Ворожі ДРГ здійснюють рейди прифронтовими містами під виглядом ЗСУ, - в.о. пресофіцера 33 ОМБр Войтенков

Російські ДРГ під виглядом ЗСУ здійснюють рейди прифронтовими містами,

ДРГ під виглядом ЗСУ їздять прифронтовими містами. А Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив виконувач обов’язків пресофіцера бригади Назар Войтенков.

"У Кураховому досі залишається понад тисяча мешканців, які ризикують своїм життям, адже місто перебуває під постійними обстрілами. Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють - для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають", - зауважив Войтенков.

Крім того, російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе. А потім завдають по цих будинках точкових ударів.

"Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", - наголосив Войтенков.

Нагадаємо,  раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що на прикордонні зменшилась кількість російських ДРГ. Ворог зосередився на  мінуванні місцевості.  Проте російські окупанти посилено обстрілюють прикордонні області України на півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник концентрує зусилля в районах Лисівки та Селидового, на Курахівському напрямку 37 разів намагався прорвати нашу оборону, - Генштаб

Шо там так все херово - ніяких патрулів - немає паролів?
08.10.2024 10:51 Відповісти
ВойтенкоВ Фільмів про 2світову надивився.... якшо вони іїздять не для того шоб узнати хто де живе
08.10.2024 10:54 Відповісти
Ну,поки вони маскуються під бригади ЗСУ, це ще не страшно. Буде гірше,як почнуть маскуватися під дивізії ЗСУ.
08.10.2024 11:14 Відповісти
>Мы не понимаем, что происходит в головах местных, чего они ждут

Вони чекають "своїх" (с)
08.10.2024 11:37 Відповісти
А в прифронтових містах думають, що це наша українська російськомовна армія.
08.10.2024 11:39 Відповісти
Є така країна Бельгія. Історично склалось так що одна частина бельгійців- католики (бо Іспанія колись панувала там) і вони франкомовні (бо після іспанців прийшли французи і захопили ті області, а Дюнкерк і досі у Франції). Друга частина жителів Бельгії- це протестанти фламанці, які спочатку панували на всій території але пізніше Іспанія і Франція окупували половину земель і фламанці там лишились католиками і перейшли на французьку.
Відповідно різні і менталітет і достаток і культура - Фламанці протестанти більш успішні фінансово і розвивали торгівлю, Валлони - католики менш багатші але мають кращу промисловість. Вони різні, але попри культуру, мову, і релігію, вони все ще тої самої фламанської крові, і воювали за Бельгію в двох світових війнах (хоч і не довго бо населення відносно мало).
Це я навів більш хардову аналогію ніж Схід і Захід України
08.10.2024 20:54 Відповісти
Пішли російські наративи про Схід і Захід України.
08.10.2024 20:56 Відповісти
Отакі ждуни розаовзлися по Україні та кличуть рускій мір
08.10.2024 12:03 Відповісти
 
 