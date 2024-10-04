На прикордонні зменшилась кількість російських ДРГ, але ворог продовжує мінування, - Держприкордонслужба

Російські окупанти посилено обстрілюють прикордонні області України на півночі. Однак водночас на кордоні суттєво знизилась активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які зосередились переважно на мінуванні місцевості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Загроза від диверсійної діяльності ворога це не тільки напрямок Сумщини. Треба бути готовими і на інших напрямках. І це загроза і для Чернігівщини, і для Харківщини, але так, за останній період, на щастя, фіксуємо зменшення спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп", - сказав Демченко.

Також змінився характер дій російських ДРГ.

"Якщо брати раніше, то вони намагалися вистежити позиції українських воїнів і вступити в бій для того, щоб знищити наших хлопців або ж захопити позицію. Натомість зараз кількість спроб заходу на територію України значно зменшилась. Але ми також відмічаємо, що поряд з тим, що російські диверсанти не намагаються вступити в бій з українськими воїнами, вони все ж таки проводять свої диверсійні дії", - повідомив речник.

Тепер замість зав’язування бою вони зосередились на спробах мінування місцевості.

"Намагаються десь замінувати якийсь напрямок, сподіваючись, що українські воїни підірвуться на тих засобах. Але хлопці добре розуміють загрозу від таких дій ворога. Тому всі складові Сили оборони, і підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії спільно діють і відстежують ситуацію, використовуючи, зокрема, БПЛА і технічні засоби контролю за місцевістю для того, щоб не допустити таких дій ворога", - запевнив Демченко.

Нагадаємо, раніше Демченко розповів, що на кордоні з Білоруссю не фіксується жодних нестандартних ситуацій. Попри це цей напрямок украхїнські військові вважають загрозливим.

