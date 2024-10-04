На пограничье уменьшилось количество российских ДРГ, но враг продолжает минирование, - Госпогранслужба

Российские оккупанты усиленно обстреливают приграничные области Украины на севере. Однако в то же время на границе существенно снизилась активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые сосредоточились преимущественно на минировании местности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Угроза от диверсионной деятельности врага - это не только направление Сумщины. Надо быть готовыми и на других направлениях. И это угроза и для Черниговщины, и для Харьковщины, но за последний период, к счастью, фиксируем уменьшение попыток захода российских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Демченко.

Также изменился характер действий российских ДРГ.

"Если брать раньше, то они пытались выследить позиции украинских воинов и вступить в бой для того, чтобы уничтожить наших хлопцев или захватить позицию. Зато сейчас количество попыток захода на территорию Украины значительно уменьшилось. Но мы также отмечаем, что наряду с тем, что российские диверсанты не пытаются вступить в бой с украинскими воинами, они все же проводят свои диверсионные действия", - сообщил спикер.

Теперь вместо завязывания боя они сосредоточились на попытках минирования местности.

"Пытаются где-то заминировать какое-то направление, надеясь, что украинские воины подорвутся на тех средствах. Но наши хорошо понимают угрозу от таких действий врага. Поэтому все составляющие Силы обороны, и подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии совместно действуют и отслеживают ситуацию, используя, в частности, БПЛА и технические средства контроля за местностью для того, чтобы не допустить таких действий врага", - заверил Демченко.

Напомним, ранее Демченко рассказал, что на границе с Беларусью не фиксируется никаких нестандартных ситуаций. Несмотря на это, это направление украинские военные считают угрожающим.

Читайте также: На Покровском направлении подразделения Нацгвардии ликвидировали несколько вражеских ДРГ, - спикер НГУ Музычук