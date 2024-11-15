Регулярные попытки пересечения линии границы вражескими ДРГ фиксируют в Сумской области, - Госпогранслужба
Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась, однако наибольшее количество их фиксируется именно на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Все подразделения различных составляющих сил обороны действуют совместно. Используют различные технические средства и наблюдения за местностью и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя разоблачить такие группы, выбить их с нашей территории", - отметил Демченко.
Напомним, в Донецкой области ДРГ под видом ВСУ ездят по прифронтовым городам. А Курахово находится под постоянными обстрелами КАБов, РСЗО, артиллерии, FPV-дронов.
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Алекс Скела, 1958 р. н.
показать весь комментарий15.11.2024 11:01 Ответить Мне нравится 0
Grigoriy1959 #595881
показать весь комментарий15.11.2024 11:32 Ответить Мне нравится 0
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