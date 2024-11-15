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Регулярные попытки пересечения линии границы вражескими ДРГ фиксируют в Сумской области, - Госпогранслужба

Російські ДРГ намагаються прорватися на Сумщину

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась, однако наибольшее количество их фиксируется именно на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Все подразделения различных составляющих сил обороны действуют совместно. Используют различные технические средства и наблюдения за местностью и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя разоблачить такие группы, выбить их с нашей территории", - отметил Демченко.

Напомним, в Донецкой области ДРГ под видом ВСУ ездят по прифронтовым городам. А Курахово находится под постоянными обстрелами КАБов, РСЗО, артиллерии, FPV-дронов.

Читайте также: На пограничье уменьшилось количество российских ДРГ, но враг продолжает минирование, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6364) Сумская область (2976) Демченко Андрей (278) ДРГ (97)


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Рузьге! Вам там "боярою" помазано, чи що?
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15.11.2024 11:01 Ответить
І не кажіть, що їх примусили мобілізуватись. І що у них не було вибору. Завжди можна діяти чесно. У будь-якій ситуації. А гроші, то таке. Особливо, коли вони смердять. Можна піти у розвідку, а можна відлежатись у кущах. А хто стукач, того записати у бойові втрати. Чесно це ? Так, якщо ти проти війни. Проти влади, яка тебе вважає за м'ясо.
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15.11.2024 11:32 Ответить
 
 