Россияне ударили ракетами по Нежину и окрестностям Чернигова, пострадали 2 человека

6 ноября россияне осуществили ракетный обстрел Нежина Черниговской области. И ударили по окрестностям Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Чернигов".

Так по информации начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города.

Пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, второй имеет состояние средней тяжести.

Городской голова Нежина Александр Кодола рассказал: "Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета".

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