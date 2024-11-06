Россияне ударили ракетами по Нежину и окрестностям Чернигова, пострадали 2 человека
6 ноября россияне осуществили ракетный обстрел Нежина Черниговской области. И ударили по окрестностям Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Чернигов".
Так по информации начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города.
Пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, второй имеет состояние средней тяжести.
Городской голова Нежина Александр Кодола рассказал: "Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета".
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Хоча то шо вони ****** - тут повністю згоден.
Я, по натурі, оптиміст, тому сподіваюсь на краще, але життєвий досвіт каже, що треба готуватись до найгіршого. Але все одно сподіваюсь побачити руйнацію "імперії зла" до розмірів тих боліт, що були на місті московії, коли Русь була хрещена.