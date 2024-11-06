РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3528 посетителей онлайн
Новости
3 469 4

Россияне ударили ракетами по Нежину и окрестностям Чернигова, пострадали 2 человека

Окупанти вдарили ракетами по Ніжину та Чернігову

6 ноября россияне осуществили ракетный обстрел Нежина Черниговской области. И ударили по окрестностям Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Чернигов".

Так по информации начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города.

Пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, второй имеет состояние средней тяжести.

Городской голова Нежина Александр Кодола рассказал: "Действительно был прилет ракеты по городу. Это не жилой дом. Какие именно разрушения, будет известно позже, сейчас опасно туда выезжать, есть угроза повторного прилета".

Читайте: В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного: ГБР открыло производство. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нежин (72) обстрел (28254) ракеты (3640) Черниговщина (1486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не росіяни а ******!!!!
показать весь комментарий
06.11.2024 19:37 Ответить
Це війна. Кацапи все правильно роблять. От чому ми не можемо робити аналогічне - ось тут питання.
Хоча то шо вони ****** - тут повністю згоден.
показать весь комментарий
06.11.2024 19:42 Ответить
ІМХО, нас чекає важка зима: масованих ракетних обстрілів не було вже давненько, а це значить, що вони накопичують ракетне озброєння. "Калібри", "Кинжали", "Онікси", різні "Х-"... Сподіваюсь і у нас іде накопичення засобів ППО.
Я, по натурі, оптиміст, тому сподіваюсь на краще, але життєвий досвіт каже, що треба готуватись до найгіршого. Але все одно сподіваюсь побачити руйнацію "імперії зла" до розмірів тих боліт, що були на місті московії, коли Русь була хрещена.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:06 Ответить
 
 