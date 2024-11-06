УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини
3 469 4

Росіяни вдарили ракетами по Ніжину та околицях Чернігова, постраждали 2 людини

Окупанти вдарили ракетами по Ніжину та Чернігову

6 листопада росіяни здійснили ракетний обстріл Ніжина Чернігівської області та вдарили по околицях Чернігова.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Чернігів".

Так за інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. 

Постраждало 2 людини. Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості.

Міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів: "Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту".

Читайте: У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ніжин (63) обстріл (29527) ракети (4093) Чернігівщина (1585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не росіяни а ******!!!!
показати весь коментар
06.11.2024 19:37 Відповісти
Це війна. Кацапи все правильно роблять. От чому ми не можемо робити аналогічне - ось тут питання.
Хоча то шо вони ****** - тут повністю згоден.
показати весь коментар
06.11.2024 19:42 Відповісти
ІМХО, нас чекає важка зима: масованих ракетних обстрілів не було вже давненько, а це значить, що вони накопичують ракетне озброєння. "Калібри", "Кинжали", "Онікси", різні "Х-"... Сподіваюсь і у нас іде накопичення засобів ППО.
Я, по натурі, оптиміст, тому сподіваюсь на краще, але життєвий досвіт каже, що треба готуватись до найгіршого. Але все одно сподіваюсь побачити руйнацію "імперії зла" до розмірів тих боліт, що були на місті московії, коли Русь була хрещена.
показати весь коментар
06.11.2024 20:06 Відповісти
 
 