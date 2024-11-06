Росіяни вдарили ракетами по Ніжину та околицях Чернігова, постраждали 2 людини
6 листопада росіяни здійснили ракетний обстріл Ніжина Чернігівської області та вдарили по околицях Чернігова.
Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Чернігів".
Так за інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста.
Постраждало 2 людини. Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості.
Міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів: "Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту".
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Хоча то шо вони ****** - тут повністю згоден.
Я, по натурі, оптиміст, тому сподіваюсь на краще, але життєвий досвіт каже, що треба готуватись до найгіршого. Але все одно сподіваюсь побачити руйнацію "імперії зла" до розмірів тих боліт, що були на місті московії, коли Русь була хрещена.