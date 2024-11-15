Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію, частина - назавжди, - радник мера міста Андрющенко

Щонайменше 350 тисяч українців спробували повернутися назад в окупацію відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в аеропорту Шереметьєво.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію. Частина - назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованих містах та громадах, там де окупація пройшла без тотального знищення", - написав він.

Андрющенко поділився статистикою приблизно за рік - відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво.

"Туди спробувало вʼїхати мінімум 350 тис. українців. З них від 100 до 130 - пропустили, всіх інших з різних причин - ні. Можна додати, що з тих, хто вʼїхав не менше 40% через певний час виїхали з окупації знов після оформлення нерухомості за "новими" російськими порядками та зібрав залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60 українців самостійно повернулись в окупацію назавжди", - пише радник мера Маріуполя.

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Андрющенко пояснив мотиви людей, які повертаються на ТОТ.

"Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці", - зазначає він.

Тобто, наголошує радник, чотири мільйони людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки.

"Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тис. грн мінімальної зарплатні - вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де або є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні", - йдеться у дописі.

Андрющенко додав, що люди також і покидають Маріуполь, але спостерігається тенденція, коли все менше доїжджає до України, залишаючись в країнах ЄС через "байдужість офіційної Батьківщини до своїх громадян".

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