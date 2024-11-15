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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію, частина - назавжди, - радник мера міста Андрющенко

30% маріупольців повернулися в окуповане місто

Щонайменше 350 тисяч українців спробували повернутися назад в окупацію відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в аеропорту Шереметьєво. 

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію. Частина - назавжди. Ще більший відсоток буде по іншим окупованих містах та громадах, там де окупація пройшла без тотального знищення", - написав він.

Андрющенко поділився статистикою приблизно за рік - відтоді, як росіяни запровадили єдиний пункт в’їзду в окупацію в аеропорту Шереметьєво.

"Туди спробувало вʼїхати мінімум 350 тис. українців. З них від 100 до 130 - пропустили, всіх інших з різних причин - ні. Можна додати, що з тих, хто вʼїхав не менше 40% через певний час виїхали з окупації знов після оформлення нерухомості за "новими" російськими порядками та зібрав залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60 українців самостійно повернулись в окупацію назавжди", - пише радник мера Маріуполя. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у районі Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування ворожої ППО, - Андрющенко 

Андрющенко пояснив мотиви людей, які повертаються на ТОТ.

"Це зрада не щодо людей, а щодо причин повернення. Для порівняння, лише з вересня 2023 по лютий 2024 року було позбавлено будь-якої підтримки держави понад 4 млн внутрішніх біженці", - зазначає він.

Тобто, наголошує радник, чотири мільйони людей було кинуто на виживання без забезпечення житлом, компенсаціями та будь-якими програмами підтримки.

"Саме на лютий-березень прийшовся найбільший пік виїзду. Виїзду, не лише повернення. Такий безглуздий крок уряду штовхнув людей за кордон та в окупацію. Чому? Спробуйте родиною на три особи прожити на вулиці. Вийде? А на 10-15 тис. грн мінімальної зарплатні - вийде? Навряд. Тому біженці побігли туди, де або є дах, власний дах. Або хоч якась допомога. Спробуйте засудити людину за небажання бути безхатьком. Виходить? Напевно, ні", - йдеться у дописі.

Андрющенко додав, що люди також і покидають Маріуполь, але спостерігається тенденція, коли все менше доїжджає до України, залишаючись в країнах ЄС через "байдужість офіційної Батьківщини до своїх громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрах зайнятості на окупованих територіях мешканців агітують збирати дрони для армії РФ, - Центр нацспротиву 

Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3220) окупація (6658) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+32
І це дуже велика заслуга слугорижної команди, бо мародерать так, що не вистачило грошей на внутрішніх переселенців. А вони ж проголосували за Зелену країну мрій? А полізли в лапи ворога і будуть один поперед одного розповідати, як ЗСУ обстрілювало місто, щоб випросити лояльність до себе ворога.
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15.11.2024 19:32
+27
А что сделало государство, что-бы этого не было? Ни.уя
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15.11.2024 19:32
+26
Вона і реінтегрувала, які претензії? Тепер шатли бороздять простори динири вже з реінтегрованими у динири територіями. Має право на помилку, ну подумаєш, переплутала куди інтегрувати -какаяразніца!
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15.11.2024 19:35
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Це не Українці.
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15.11.2024 20:46 Відповісти
What?? 350 thousand people wanted to return under the occupation? Aren't they afraid of being killed, raped, sent to gulags, and drafted into the invaders' army?
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15.11.2024 20:49 Відповісти
They tortured and killed mostly whoever they needed, not their own.
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15.11.2024 21:05 Відповісти
Because they know - there is no killing or torturing really.
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15.11.2024 21:37 Відповісти
Авже ж, авже ж...
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15.11.2024 22:23 Відповісти
Та ні, не так - у нас кажуть "Та отож!" Це класика!
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16.11.2024 01:28 Відповісти
Повертаються жити разом зі своїми одноплемінниками, почитай кого навезли на територію України після голодомору 32-33 років, от їхні нащадки їдуть до своїх.
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15.11.2024 21:49 Відповісти
Справа в тому, що якби й знали про Голодомор та його наслідки всеодно продовжували заглядати кацам у рота, бо вони ж кажуть, що нам брати. Згадай як після повномасштабного вторгнення оці нещастя шукали серед кацапів хороших, думали, що вони обмануті пропагандою, на питання: нащо ви це робите? Нащо ви шукаєте хороших рюзге? Не було аргументованих відповідей. Наче наркоман в ломці за дозою, так й оці нещастя в ломці за старшим братерством. Навіть не беручи до уваги нащадків понаїхавших кацапів, населення країни важко хворе на дебілізм. Був певний період часу коли готові були голосувати за Арестовича. Арестовича!!! Та що там! Я досі чую який янелох шикарний президент, як він для країни старається, це не виліковно.
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15.11.2024 22:30 Відповісти
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15.11.2024 22:44 Відповісти
Генетично моде й не будуть кацапами, а от менталь цілком, як доказ вивезі на кацапію українці з заходу України. Дивився якось документальний фільм про депортацію та про українців двадцятих років минулого століття які проживали на курщині та инших українських етнічних земель. Так от, там йшлося про те, що батьки ще говорили українською мовою, а от їхні діти вже не хотіли користуватись українською мовою, те ж саме з дітьми депортованих українців у Сибір чи якийсь ямало-ненецький округ. Нічого не нагадує? "Я москворотий українець, мої пращури українці але бути дзявкати кацаплячою балачкою" - хіба не таку маячню ми чуємо в Україні? Українці дуже легко асимільовуються, так що той код етнічної ідентичності нічого не дасть, лиш покаже масштаб асиміляції та перетворення в "рюзге человега".
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16.11.2024 09:16 Відповісти
Чому Адрющенко називає їх всіх українцями? В кожного спитав національність і всі відповіли, що вони українці?
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15.11.2024 21:45 Відповісти
не видумуйте їм легенди
причина лише одна- ці росвиродки
хотіли, хочуть і мріють жити на росії.
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15.11.2024 21:51 Відповісти
В начале февраля 2022 г. Зеленский приехал в Мариуполь принимать новый катер для пограничников. Катер затопили в первые дни войны. Насколько нужно быть циником изображать мирную жизнь когда Зеленский тогда уже знал что война начнется в ближайшие дни.
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15.11.2024 22:19 Відповісти
Та хай їдуть. Вони й досі не розуміють хто вони. Все ждуть совок
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15.11.2024 22:39 Відповісти
На жаль тут не совок. Тут набагато складніше. Знищуючи під час наступальних дій житло російська армія готує території до переселення з Палестини згідно проекту Ігоря(Гершеле) Бер Кута для створення держави Нью Єрусалим на землях так званої Новоросії. Окупація України повністю це забезпечення панівного населення Нью Єрусалиму безплатною робочою худобою у вигляді корінних українців. А теперішня влада просто показує нам де буде місце і проживання українців. На виборах же хвалили . Який він розумний. Ну і де тепер той розум?. Правильно в дупі. От росіяни луплять ракетами і шахедами по всій Україні . Але під час святкувань в Умані туди чомусь нічого не прилітало. А тому що по своїх людях Путін не стрілятиме
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16.11.2024 01:48 Відповісти
Мабуть щось приснилося? Обережніше з алкоголем.
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16.11.2024 16:22 Відповісти
Межгірья порожне?
Активи в АРМА де?
Кропівницькому контейнерне містечко від чехів скільки років не заселене то генератори треба, то паливо, то ще щось?
Нащо державі землю відвойовувати, коли на людей насрати?
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15.11.2024 23:09 Відповісти
Я з 14 року бігаю. Також не було жодної підтримки від влади , крім 425 гривень у перші чотири місяці. Але я жодного разу не їздила на окуповану територію. Жодного. !! Поки там рашка , ноги моєї там не буде. Мабуть цим облич байдуже , під яким флагом жити.
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16.11.2024 03:52 Відповісти
План Зеленського поздачі країни і заміни населення потроху просувається
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16.11.2024 06:00 Відповісти
Якщо б ви мерзоти меньше крали, і більше допомогали біженцям, ніхто б нікуди не повертався. Зелені потвори.
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30.12.2024 12:17 Відповісти
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