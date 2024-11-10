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Вночі у районі Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування ворожої ППО, - Андрющенко

У ніч на 10 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі було атаковано місце базування російських розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вночі, з 23:00, було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське", - заявив він.

У Маріуполі уражене місце базування ворожих розрахунків ППО

За словами Андрющенко, у районі вночі пролунало щонайменше чотири вибухи.

"Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Попередньо, уражено один з розрахунків ППО", - додає радник мера Маріуполя.

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Автор: 

вибух (4436) Маріуполь (3222) Андрющенко Петро (692)


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основний вид діяльності зе!шобли.

андрющенко, а чому не чутно вибухів в порту та на вокзалі?
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10.11.2024 11:16 Відповісти
В Купянске все отделения,,Укрпочта,, закрыты официально, банкоматы все тоже.
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10.11.2024 11:33 Відповісти
 
 