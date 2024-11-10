Вночі у районі Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування ворожої ППО, - Андрющенко

У ніч на 10 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі було атаковано місце базування російських розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вночі, з 23:00, було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське", - заявив він.

За словами Андрющенко, у районі вночі пролунало щонайменше чотири вибухи.

"Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Попередньо, уражено один з розрахунків ППО", - додає радник мера Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог поновив перекидання резервів через окупований Маріуполь у напрямку Пологів. ФОТО