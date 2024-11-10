Ночью в районе Мариуполя раздавались взрывы: поражено место базирования вражеской ПВО, - Андрющенко

В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Мариуполе было атаковано место базирования российских расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - с. Бердянское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ночью, с 23:00, было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - с. Бердянское", - заявил он.

По словам Андрющенко, в районе ночью прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

"После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта. Предварительно, поражен один из расчетов ПВО", - добавляет советник мэра Мариуполя.

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