Ворог поновив перекидання резервів через окупований Маріуполь у напрямку Пологів. ФОТО
Росіяни відновили перекидання своїх резервів через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Розівка - Пологи Запорізької області.
Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни поновили переміщення в напрям Розівка - Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи", - розповів він.
За його словами, окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами.
"По обсягу - значно менше, аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш - поповнення поточних втрат", - вважає Андрющенко.
Крім цього, у Маріупольско-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками.
"Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту, що вказує все ж на зниження за кількістю саме "нових" прибулих", - додав радник міського голови міста.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подходит бой: четвёрка E7 Мой чемоданчик, набитый планом Он предназначен для наркоманов A Он предназначен для планокуров E7 Он предназначен блдям и шкурам B A E7 Анаша, АНАША! До чего ж ты хороша...
Зєлю геть. Вибори