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Новини Фото Війна
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Ворог поновив перекидання резервів через окупований Маріуполь у напрямку Пологів. ФОТО

Росіяни відновили перекидання своїх резервів через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Розівка - Пологи Запорізької області. 

Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни поновили переміщення в напрям Розівка - Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи", - розповів він.

За його словами, окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами.

Росіяни перекидають резерви через Маріуполь на Запорізький напрямок

"По обсягу - значно менше, аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш - поповнення поточних втрат", - вважає Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі зафіксували переміщення ворожої техніки у бік Бердянська та Волновахи. ВІДЕО+ФОТО

Крім цього, у Маріупольско-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками.

"Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту, що вказує все ж на зниження за кількістю саме "нових" прибулих", - додав радник міського голови міста.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали майже 420 ударів по Запорізькій області за добу

Автор: 

Маріуполь (3231) Запорізька область (3605) Андрющенко Петро (694)


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Фото є,а хаймарсів туди нема?((
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09.11.2024 11:20 Відповісти
Пісня згадалась...
Подходит бой: четвёрка E7 Мой чемоданчик, набитый планом Он предназначен для наркоманов A Он предназначен для планокуров E7 Он предназначен блдям и шкурам B A E7 Анаша, АНАША! До чего ж ты хороша...
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09.11.2024 11:26 Відповісти
Красиві звіти з красивими фото. По новопобудованій лаптєногими ЖД від Кацапії до Криму ударів як не було, так і нема. Потужна логістична гілка. ОПа табу наклала на всі мости Криму і по окупованій території? На це ж не потрібно "Байден дай дозвіл!!!".
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09.11.2024 11:36 Відповісти
Тут потрібно -"д'єрмак, дай дозвіл''-
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09.11.2024 11:52 Відповісти
Украинское руководство наблюдало построение ЖД. Теперь наблюдает переброску войск и техники по этой ЖД. Разрешение на обстрел от Байдена ждёт, ведь Россия сказала "мое"
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09.11.2024 11:51 Відповісти
Залужного прибрали - зливається Запоріжжя

Зєлю геть. Вибори
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09.11.2024 12:09 Відповісти
 
 