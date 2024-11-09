Ворог поновив перекидання резервів через окупований Маріуполь у напрямку Пологів. ФОТО

Росіяни відновили перекидання своїх резервів через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Розівка - Пологи Запорізької області.

Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни поновили переміщення в напрям Розівка - Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи", - розповів він.

За його словами, окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами.

"По обсягу - значно менше, аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш - поповнення поточних втрат", - вважає Андрющенко.

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Крім цього, у Маріупольско-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками.

"Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту, що вказує все ж на зниження за кількістю саме "нових" прибулих", - додав радник міського голови міста.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників.

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