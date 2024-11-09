Враг возобновил переброс резервов через оккупированный Мариуполь в направлении Пологов. ФОТО
Россияне возобновили переброску своих резервов через временно оккупированный Мариуполь в направлении Розовка - Пологи Запорожской области.
Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне возобновили перемещение в направлении Розовка - Пологи. Новая живая сила и инженерные подразделения", - рассказал он.
По его словам, оккупанты перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами.
"По объему - значительно меньше, чем накануне прорыва в районе Угледара прошлого периода. Скорее - пополнение текущих потерь", - считает Андрющенко.
Кроме этого, в Мариупольско-Бердянской агломерации оккупанты снова заполнили полигоны новоприбывшими контрактниками.
"Полигоны активно работают. Откровенно продолжается ротация и доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта, что указывает все же на снижение по количеству именно "новых" прибывших", - добавил советник городского головы города.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 13 октября во временно оккупированном Мариуполе произошла крупная переброска живой силы российских захватчиков.
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