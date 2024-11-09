РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4858 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 735 6

Враг возобновил переброс резервов через оккупированный Мариуполь в направлении Пологов. ФОТО

Россияне возобновили переброску своих резервов через временно оккупированный Мариуполь в направлении Розовка - Пологи Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне возобновили перемещение в направлении Розовка - Пологи. Новая живая сила и инженерные подразделения", - рассказал он.

По его словам, оккупанты перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами.

Росіяни перекидають резерви через Маріуполь на Запорізький напрямок

"По объему - значительно меньше, чем накануне прорыва в районе Угледара прошлого периода. Скорее - пополнение текущих потерь", - считает Андрющенко.

Также читайте: Новый "мирный план" Трампа по Украине предусматривает размещение европейских войск в буферной зоне, - The Telegraph

Кроме этого, в Мариупольско-Бердянской агломерации оккупанты снова заполнили полигоны новоприбывшими контрактниками.

"Полигоны активно работают. Откровенно продолжается ротация и доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта, что указывает все же на снижение по количеству именно "новых" прибывших", - добавил советник городского головы города.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 13 октября во временно оккупированном Мариуполе произошла крупная переброска живой силы российских захватчиков.

Читайте: 52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины

Мариуполь (5709) Запорожская область (3076) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фото є,а хаймарсів туди нема?((
показать весь комментарий
09.11.2024 11:20 Ответить
Пісня згадалась...
Подходит бой: четвёрка E7 Мой чемоданчик, набитый планом Он предназначен для наркоманов A Он предназначен для планокуров E7 Он предназначен блдям и шкурам B A E7 Анаша, АНАША! До чего ж ты хороша...
показать весь комментарий
09.11.2024 11:26 Ответить
Красиві звіти з красивими фото. По новопобудованій лаптєногими ЖД від Кацапії до Криму ударів як не було, так і нема. Потужна логістична гілка. ОПа табу наклала на всі мости Криму і по окупованій території? На це ж не потрібно "Байден дай дозвіл!!!".
показать весь комментарий
09.11.2024 11:36 Ответить
Тут потрібно -"д'єрмак, дай дозвіл''-
показать весь комментарий
09.11.2024 11:52 Ответить
Украинское руководство наблюдало построение ЖД. Теперь наблюдает переброску войск и техники по этой ЖД. Разрешение на обстрел от Байдена ждёт, ведь Россия сказала "мое"
показать весь комментарий
09.11.2024 11:51 Ответить
Залужного прибрали - зливається Запоріжжя

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
09.11.2024 12:09 Ответить
 
 