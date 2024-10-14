У Маріуполі зафіксували велике перекидання військ РФ на фронт: колони рухалися на Времівський напрямок. ВIДЕО

13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників. Вантажівки ворога рухались двома колонами на Времівський напрямок.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову понад 20 вантажівок рухалися організованими двома колонами маршрутом Росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольске - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - зазначив він.

За словами Андрющенка, особливість цього перекидання - відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що, ймовірно, свідчить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.

"Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", - додав він.

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