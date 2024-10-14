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У Маріуполі зафіксували велике перекидання військ РФ на фронт: колони рухалися на Времівський напрямок. ВIДЕО

13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників. Вантажівки ворога рухались двома колонами на Времівський напрямок.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову понад 20 вантажівок рухалися організованими двома колонами маршрутом Росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольске - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - зазначив він.

За словами Андрющенка, особливість цього перекидання - відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що, ймовірно, свідчить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.

"Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", - додав він. 

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Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6740) техніка (1846) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+7
На Донбассе кацы уверено продвигаются в перед, на Запорожском
направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.
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14.10.2024 10:49
+6
хороші дороги збудував зелений ******** за наші гроші!! либонь, кацапи задоволені...
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14.10.2024 11:52
+4
На запорізькому напрямку будуть наступати, до бабки не ходи...
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14.10.2024 10:03
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На запорізькому напрямку будуть наступати, до бабки не ходи...
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14.10.2024 10:03 Відповісти
Ты прям на пороге меня остановил!
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14.10.2024 12:41 Відповісти
ЖАХЛИВО!!!
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14.10.2024 10:07 Відповісти
А ракетами разбомбить слабо было эти колоны,чи не на часі?
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14.10.2024 10:10 Відповісти
Геніально. Як ми не додумались розбомбить всих і вся?
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14.10.2024 10:12 Відповісти
Наші роїб* ть !!!
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14.10.2024 10:10 Відповісти
Наступ восени? Виглядає абсурдно.
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14.10.2024 10:10 Відповісти
як говорила Марі Берлінська 60-70 відсотків наступального потенціалу треба розбивати за 100 км до лінії фронту, а тільки 40 відсотків на самій лінії..., але це не наш метод..., й територія начебто наша, а все одно чомусь не можна стріляти далекобійною зброєю...
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14.10.2024 10:26 Відповісти
На Донбассе кацы уверено продвигаются в перед, на Запорожском
направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.
показати весь коментар
14.10.2024 10:49 Відповісти
В куда ?
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14.10.2024 14:59 Відповісти
хороші дороги збудував зелений ******** за наші гроші!! либонь, кацапи задоволені...
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14.10.2024 11:52 Відповісти
 
 