У Маріуполі зафіксували велике перекидання військ РФ на фронт: колони рухалися на Времівський напрямок. ВIДЕО
13 жовтня в тимчасово окупованому Маріуполі відбулося велике перекидання живої сили російських загарбників. Вантажівки ворога рухались двома колонами на Времівський напрямок.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову понад 20 вантажівок рухалися організованими двома колонами маршрутом Росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольске - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - зазначив він.
За словами Андрющенка, особливість цього перекидання - відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що, ймовірно, свідчить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.
"Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", - додав він.
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направлении тоже продвигаются в перед, Запорожье и Днепр под
большой угрозой. А, что делает зелёная власть, фортификации не строят,
людей бусифицируют, заставляя насильно идти умирать за этих воров и
убиц украинской нации. Вот и получается , что с одной стороны нас убивает раша а с другой власть такая же прокацапская, которую выбрал
народ Украины в 2019 году В итоге, Зеля и его воровитая свора сделали все, чтобы отделить власть от народа, тем самым обворовывая и запугивая людей, настроил простой народ против этой власти.
Богатый ни когда воевать не будет, воевать, а значит умирать не понимая за что будет простой работящий народ.