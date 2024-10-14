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Будинки, які ремонтували росіяни у Маріуполі "тріскаються по швах", - Центр нацспротиву

Відремонтовані росіянами будинки в Маріуполі розсипаються

У Маріуполі будинки розвалюються після російського "капітального ремонту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Відновлені" для пропагандистських матеріалів будинки тимчасово окупованого Маріуполя тріскаються по швах. Один із таких прикладів — житло на вулиці Межевій, 17. Тут у несучих стінах з’явилися тріщини після "капітального ремонту", який провели російські підрядники. Зрештою, жодного ремонту так і не відбулося, проте виділені кошти на відновлення знищеного будинку зникли", - зазначають в Центрі.

Там додають, що місцеві колаборанти розробили цілу схему з відмивання кремлівських коштів на "відбудову" розбомбленого Маріуполя: через фірми-прокладки наймають підрядників, ті роблять видимість роботи, приїжджають пропагандисти для створення роликів. Після чого люди знову залишаються сам на сам зі своїми проблемами.

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Також у зруйнованому росіянами Маріуполі окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонують брати іпотеку.

"Таким чином, кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам кремль", - наголосили в Центрі нацспротиву.

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6739) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+9
Прям така новина приємна. На цій щасливій ноті піду спати. Солодко спати буду, бо тріщини в будинках окупованого Маріуполя мене мають зігрівати і заспокоювати
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14.10.2024 01:06
+5
Єпать, коли це було, щоб у кацапляндії чиновники крали?
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14.10.2024 01:04
+4
Не сумніваюся, що таке відбувається в Маріуполі! Але і з нашими відбудовувачами в Бучі не краще все відбувається!! Шановні журналісти Цензора, Пане Юрію Бутусов, запрошуємо в Бучу на вулицю Бориса Гмирі 2, де розташований недоремонтований за програмою КОДА будинок, в якому руйнується те, що вже зробили..
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14.10.2024 01:53
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Єпать, коли це було, щоб у кацапляндії чиновники крали?
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14.10.2024 01:04 Відповісти
це не чиновники.

звичайні заповзятливі люди.

створюєш будівельну компанію, береш замовлення.
отримуєш часткову оплату на роботи, звалювати
тебе шукають, знаходять, але зате встиг десяток лямів поцупити
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14.10.2024 09:21 Відповісти
Прям така новина приємна. На цій щасливій ноті піду спати. Солодко спати буду, бо тріщини в будинках окупованого Маріуполя мене мають зігрівати і заспокоювати
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14.10.2024 01:06 Відповісти
Напевно добре. Хоча, знайомі пенсіонери на пенсії жаліються
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14.10.2024 01:21 Відповісти
Не сумніваюся, що таке відбувається в Маріуполі! Але і з нашими відбудовувачами в Бучі не краще все відбувається!! Шановні журналісти Цензора, Пане Юрію Бутусов, запрошуємо в Бучу на вулицю Бориса Гмирі 2, де розташований недоремонтований за програмою КОДА будинок, в якому руйнується те, що вже зробили..
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14.10.2024 01:53 Відповісти
В окупованому Маріуполі росіяни, як правило, фарбують будинки, не роблячи ремонту, щоб зовні вони виглядали нормально.
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14.10.2024 02:00 Відповісти
Я не умаю, що то кацап'ята будували. Там робили Маріупольські будівельні трести , тобто локальна робоча сила.
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14.10.2024 03:40 Відповісти
Рукожопі росіянці. Без хохлів, молдавашек та Равшана з Джумшутом нічого не вміють і не бажають. Тільки красти
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14.10.2024 04:25 Відповісти
То вже до заднього місця, є там тріщини чи нема.
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14.10.2024 05:01 Відповісти
Та ті кацапи все одно гордяться. Навіть сталактитами з лайна будуть гордитись, бо то ж своє, Пам"ятаю, як вони пісяли кип"ятком, коли в Сімферополі після окупації відкрили фонтан. Верещали, як свині, "ах, как всьо пріобразілось "
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14.10.2024 07:08 Відповісти
Точно так само вони "васстанавливали" під час ведення бойових дій у Чечні... Справжня відбудова Грозного проводилася вже після закінчення війни і під чеченським контролем - а не кацапським...
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14.10.2024 08:27 Відповісти
А Курській області, хоча б із тріщинами, але теж доведеться будувати. Що б вони труїти, підривати, підпалювати, партизанити не почали.
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14.10.2024 09:33 Відповісти
А можно фото та відео будинків ...
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14.10.2024 10:16 Відповісти
 
 