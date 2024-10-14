Будинки, які ремонтували росіяни у Маріуполі "тріскаються по швах", - Центр нацспротиву

У Маріуполі будинки розвалюються після російського "капітального ремонту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Відновлені" для пропагандистських матеріалів будинки тимчасово окупованого Маріуполя тріскаються по швах. Один із таких прикладів — житло на вулиці Межевій, 17. Тут у несучих стінах з’явилися тріщини після "капітального ремонту", який провели російські підрядники. Зрештою, жодного ремонту так і не відбулося, проте виділені кошти на відновлення знищеного будинку зникли", - зазначають в Центрі.

Там додають, що місцеві колаборанти розробили цілу схему з відмивання кремлівських коштів на "відбудову" розбомбленого Маріуполя: через фірми-прокладки наймають підрядників, ті роблять видимість роботи, приїжджають пропагандисти для створення роликів. Після чого люди знову залишаються сам на сам зі своїми проблемами.

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Також у зруйнованому росіянами Маріуполі окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив, пропонують брати іпотеку.

"Таким чином, кремлівські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам кремль", - наголосили в Центрі нацспротиву.