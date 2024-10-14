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Дома, которые ремонтировали россияне в Мариуполе "трескаются по швам", - Центр нацсопротивления

Відремонтовані росіянами будинки в Маріуполі розсипаються

В Мариуполе дома разваливаются после российского "капитального ремонта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Восстановленные" для пропагандистских материалов дома временно оккупированного Мариуполя трескаются по швам. Один из таких примеров - жилье на улице Межевой, 17. Здесь в несущих стенах появились трещины после "капитального ремонта", который провели российские подрядчики. В конце концов, никакого ремонта так и не произошло, однако выделенные средства на восстановление уничтоженного дома исчезли", - отмечают в Центре.

Там добавляют, что местные коллаборационисты разработали целую схему по отмыванию кремлевских средств на "восстановление" разбомбленного Мариуполя: через фирмы-прокладки нанимают подрядчиков, те делают видимость работы, приезжают пропагандисты для создания роликов. После чего люди снова остаются один на один со своими проблемами.

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Также в разрушенном россиянами Мариуполе оккупанты вместо выдачи жилья тем, кто его потерял, предлагают брать ипотеку.

"Таким образом, кремлевские банки зарабатывают на горе простых людей, которое создал сам кремль", - отметили в Центре нацсопротивления.

Автор: 

Мариуполь (5724) оккупация (10188) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+9
Прям така новина приємна. На цій щасливій ноті піду спати. Солодко спати буду, бо тріщини в будинках окупованого Маріуполя мене мають зігрівати і заспокоювати
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14.10.2024 01:06
+5
Єпать, коли це було, щоб у кацапляндії чиновники крали?
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14.10.2024 01:04
+4
Не сумніваюся, що таке відбувається в Маріуполі! Але і з нашими відбудовувачами в Бучі не краще все відбувається!! Шановні журналісти Цензора, Пане Юрію Бутусов, запрошуємо в Бучу на вулицю Бориса Гмирі 2, де розташований недоремонтований за програмою КОДА будинок, в якому руйнується те, що вже зробили..
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14.10.2024 01:53
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Єпать, коли це було, щоб у кацапляндії чиновники крали?
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14.10.2024 01:04 Ответить
це не чиновники.

звичайні заповзятливі люди.

створюєш будівельну компанію, береш замовлення.
отримуєш часткову оплату на роботи, звалювати
тебе шукають, знаходять, але зате встиг десяток лямів поцупити
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14.10.2024 09:21 Ответить
Прям така новина приємна. На цій щасливій ноті піду спати. Солодко спати буду, бо тріщини в будинках окупованого Маріуполя мене мають зігрівати і заспокоювати
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14.10.2024 01:06 Ответить
Напевно добре. Хоча, знайомі пенсіонери на пенсії жаліються
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14.10.2024 01:21 Ответить
Не сумніваюся, що таке відбувається в Маріуполі! Але і з нашими відбудовувачами в Бучі не краще все відбувається!! Шановні журналісти Цензора, Пане Юрію Бутусов, запрошуємо в Бучу на вулицю Бориса Гмирі 2, де розташований недоремонтований за програмою КОДА будинок, в якому руйнується те, що вже зробили..
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14.10.2024 01:53 Ответить
В окупованому Маріуполі росіяни, як правило, фарбують будинки, не роблячи ремонту, щоб зовні вони виглядали нормально.
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14.10.2024 02:00 Ответить
Я не умаю, що то кацап'ята будували. Там робили Маріупольські будівельні трести , тобто локальна робоча сила.
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14.10.2024 03:40 Ответить
Рукожопі росіянці. Без хохлів, молдавашек та Равшана з Джумшутом нічого не вміють і не бажають. Тільки красти
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14.10.2024 04:25 Ответить
То вже до заднього місця, є там тріщини чи нема.
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14.10.2024 05:01 Ответить
Та ті кацапи все одно гордяться. Навіть сталактитами з лайна будуть гордитись, бо то ж своє, Пам"ятаю, як вони пісяли кип"ятком, коли в Сімферополі після окупації відкрили фонтан. Верещали, як свині, "ах, как всьо пріобразілось "
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14.10.2024 07:08 Ответить
Точно так само вони "васстанавливали" під час ведення бойових дій у Чечні... Справжня відбудова Грозного проводилася вже після закінчення війни і під чеченським контролем - а не кацапським...
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14.10.2024 08:27 Ответить
А Курській області, хоча б із тріщинами, але теж доведеться будувати. Що б вони труїти, підривати, підпалювати, партизанити не почали.
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14.10.2024 09:33 Ответить
А можно фото та відео будинків ...
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14.10.2024 10:16 Ответить
 
 