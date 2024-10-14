Дома, которые ремонтировали россияне в Мариуполе "трескаются по швам", - Центр нацсопротивления

В Мариуполе дома разваливаются после российского "капитального ремонта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Восстановленные" для пропагандистских материалов дома временно оккупированного Мариуполя трескаются по швам. Один из таких примеров - жилье на улице Межевой, 17. Здесь в несущих стенах появились трещины после "капитального ремонта", который провели российские подрядчики. В конце концов, никакого ремонта так и не произошло, однако выделенные средства на восстановление уничтоженного дома исчезли", - отмечают в Центре.

Там добавляют, что местные коллаборационисты разработали целую схему по отмыванию кремлевских средств на "восстановление" разбомбленного Мариуполя: через фирмы-прокладки нанимают подрядчиков, те делают видимость работы, приезжают пропагандисты для создания роликов. После чего люди снова остаются один на один со своими проблемами.

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Также в разрушенном россиянами Мариуполе оккупанты вместо выдачи жилья тем, кто его потерял, предлагают брать ипотеку.

"Таким образом, кремлевские банки зарабатывают на горе простых людей, которое создал сам кремль", - отметили в Центре нацсопротивления.