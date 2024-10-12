Россия наращивает военные перевозки через мариупольский порт, - горсовет

В оккупированном россиянами Мариуполе враг наращивает использование порта для увеличения количества своих перевозок, в том числе для отправки военных грузов.

Об этом в телеграм-канале сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольском порту зафиксирована активность.

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Об этом сообщают местные жители Приморского района, делая выводы из шума и активности действий на территории.

По предварительной информации, вчера перешвартовали балкер возле элеватора, где возможна прямая загрузка из вагонов. До этого двое суток подряд его грузили металлическими грузом (возможно, металлоломом). Скоро балкер должен покинуть акваторию порта.

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Напоминаем, что россияне с начала полномасштабного вторжения активно используют морской порт для вывоза награбленного и обеспечения военных нужд своей армии. На этой неделе они запустили работу станции сортировки и перегрузки грузов, а также восстановили большие железнодорожные весы. Это позволит им увеличить темпы и дополнительно перебрасывать ресурсы через морской порт. Оккупанты наращивают использование порта для увеличения количества перевозок. В том числе для дальнейшей отправки грузов, необходимых для нужд фронта", - говорится в сообщении.