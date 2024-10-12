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Новости
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Россия наращивает военные перевозки через мариупольский порт, - горсовет

Маріуполь

В оккупированном россиянами Мариуполе враг наращивает использование порта для увеличения количества своих перевозок, в том числе для отправки военных грузов.

Об этом в телеграм-канале сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольском порту зафиксирована активность.

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Об этом сообщают местные жители Приморского района, делая выводы из шума и активности действий на территории.

По предварительной информации, вчера перешвартовали балкер возле элеватора, где возможна прямая загрузка из вагонов. До этого двое суток подряд его грузили металлическими грузом (возможно, металлоломом). Скоро балкер должен покинуть акваторию порта.

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Напоминаем, что россияне с начала полномасштабного вторжения активно используют морской порт для вывоза награбленного и обеспечения военных нужд своей армии. На этой неделе они запустили работу станции сортировки и перегрузки грузов, а также восстановили большие железнодорожные весы. Это позволит им увеличить темпы и дополнительно перебрасывать ресурсы через морской порт. Оккупанты наращивают использование порта для увеличения количества перевозок. В том числе для дальнейшей отправки грузов, необходимых для нужд фронта", - говорится в сообщении.

Міська рада українського Маріуполя про активність російських окупантів у місті

Автор: 

Мариуполь (5723) оккупация (10187) порт (739)


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Топ комментарии
+10
Для цих заяв у стилі"капітан очевидність" утримують і фінансують міськраду окупованого ще 2 роки тому Маріуполя?
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12.10.2024 18:48
+9
так для чого "зелені2 просятьдалекобійні ракети.коли маючи англійські і французькі "скальпи" не використовують їх для знищення рашиста в окупованому українському Маріуполі??? Очевидність оманських рогів "зезедента"
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12.10.2024 19:35
+7
Чому не запустити туди 120 дронів бл?
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12.10.2024 19:00
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Правила форума Совет форумчан
Для цих заяв у стилі"капітан очевидність" утримують і фінансують міськраду окупованого ще 2 роки тому Маріуполя?
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12.10.2024 18:48 Ответить
Краще б гроші на дрони пустили.
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12.10.2024 20:05 Ответить
Пора піднімать "зграю диких гусей"...
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12.10.2024 18:51 Ответить
Оці андрющенки , і вся оця совкоеліта , яка тільки крала, тепер одне, що й робе як *******
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12.10.2024 18:55 Ответить
Чому не запустити туди 120 дронів бл?
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12.10.2024 19:00 Ответить
Тільки не кажіть Буданову, йому скоро заліки з політології здавати..
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12.10.2024 19:02 Ответить
Щось давно ніякі кацапські корита не тонули..
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12.10.2024 19:10 Ответить
малюку нема коли. сбу мсеками зайняте.
буданов, набрид зе!гундосу, своєю медійностю.
а, може знову, клятий байден не дозволяє?
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12.10.2024 19:13 Ответить
так для чого "зелені2 просятьдалекобійні ракети.коли маючи англійські і французькі "скальпи" не використовують їх для знищення рашиста в окупованому українському Маріуполі??? Очевидність оманських рогів "зезедента"
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12.10.2024 19:35 Ответить
кто бы сомневался, кто в простыни тот друг, а обосцыца тот вип .
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12.10.2024 19:39 Ответить
Так расхерачте его к буям собачьим! Зачем нам эти ваши отчеты...
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12.10.2024 19:58 Ответить
А туди бити далекобійною західною зброєю можна чи треба теж дозвіл?(((((
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12.10.2024 20:04 Ответить
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12.10.2024 20:21 Ответить
Мабуть, Генштаб не розуміє, що Західні країни для того й надали ракети, щоб бити по окупованим територіям.
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12.10.2024 20:54 Ответить
А голова Мариуполя Бойченко который на второй день войны сбежал с города ещё получает гроши?
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12.10.2024 20:57 Ответить
Не дуже зрозуміло, чому не прилітає в той порт, як і в Бердянський, до речі
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12.10.2024 21:08 Ответить
 
 