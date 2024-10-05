Под Мариуполем закрыли крупнейшее кладбище из-за отсутствия мест, - Андрющенко
В Старом Крыму российские власти закрыли кладбище для захоронения мариупольцев из-за отсутствия мест.
Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупационные власти закрыли вместительное кладбище в Старом Крыму. Теперь похоронить мариупольца здесь нельзя. Причина проста и понятна. Банально закончилось место. Сначала трагический 21 сектор массовых захоронений убитых россиянами мариупольцев на десятки тысяч могил. Затем еженедельно 300-400 новых могил третий год. Место кончилось", - написал Андрющенко.
Это подтвердили и в Мариупольском горсовете, отметив, что теперь на кладбище разрешено захоронение только тех граждан, которые были зарегистрированы или проживали в поселке Старый Крым.
"Причины такого решения они не указывают, но все понимают, что это из-за огромного количества погибших за период блокады города. Только по предварительным данным эта цифра составляет не менее 22 тысяч человек", - рассказали в горсовете.
Кроме того, значительно возросла смертность во время оккупации. У людей активизировались болезни после пережитых обстрелов весной 2022 года. В частности, особенно высоким стало количество инфарктов и инсультов. А вот получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь жители не могут из-за критически низкого состояния медицины в городе.
"Где теперь хоронить жителей города оккупанты не сообщают. Ведь это кладбище всегда было городским", - добавили в горсовете.
Андрющенко отмечает, что место под новое кладбище не закреплено.
"Здесь тоже все ожидаемо-прекрасно. Нигде. Место под новое кладбище не закреплено. Хоть дома у себя теперь хорони. Опять, как весной 2022 года", - написал Андрющенко.
Напомним, по данным журналистов Associated Press, с марта по декабрь 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены именно на кладбище в поселке Старый Крым. В течение 2024 года также неоднократно фиксировались увеличения захоронений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Львові теж скоро масове поле де воїнів ховають закриють, місць скоро не буде.
Оце мабуть справжня цифра. Сумна тема.
На фото з космосу - місце наче ще було.
В травні 2022 року верховний головнокомандуючий Зеленський наказав здати Маріуполь окупантам.
При цьому збрехав, що його захисники будуть протягом кількох місяців обміняні. Захисники Маріуполя не обміняні і досі.