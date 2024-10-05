РУС
Под Мариуполем закрыли крупнейшее кладбище из-за отсутствия мест, - Андрющенко

Окупанти закрили кладовище під Маріуполем

В Старом Крыму российские власти закрыли кладбище для захоронения мариупольцев из-за отсутствия мест.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти закрыли вместительное кладбище в Старом Крыму. Теперь похоронить мариупольца здесь нельзя. Причина проста и понятна. Банально закончилось место. Сначала трагический 21 сектор массовых захоронений убитых россиянами мариупольцев на десятки тысяч могил. Затем еженедельно 300-400 новых могил третий год. Место кончилось", - написал Андрющенко.

Это подтвердили и в Мариупольском горсовете, отметив, что теперь на кладбище разрешено захоронение только тех граждан, которые были зарегистрированы или проживали в поселке Старый Крым.

"Причины такого решения они не указывают, но все понимают, что это из-за огромного количества погибших за период блокады города. Только по предварительным данным эта цифра составляет не менее 22 тысяч человек", - рассказали в горсовете.

Кроме того, значительно возросла смертность во время оккупации. У людей активизировались болезни после пережитых обстрелов весной 2022 года. В частности, особенно высоким стало количество инфарктов и инсультов. А вот получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь жители не могут из-за критически низкого состояния медицины в городе.

"Где теперь хоронить жителей города оккупанты не сообщают. Ведь это кладбище всегда было городским", - добавили в горсовете.

Андрющенко отмечает, что место под новое кладбище не закреплено.

"Здесь тоже все ожидаемо-прекрасно. Нигде. Место под новое кладбище не закреплено. Хоть дома у себя теперь хорони. Опять, как весной 2022 года", - написал Андрющенко.

Напомним, по данным журналистов Associated Press, с марта по декабрь 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены именно на кладбище в поселке Старый Крым. В течение 2024 года также неоднократно фиксировались увеличения захоронений.

