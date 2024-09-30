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Масштабный пожар возник возле "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе возле "Азовстали" 29 сентября возник сильный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером со стороны меткомбината "Азовсталь" вспыхнул новый пожар. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают", - отметили там.

В мэрии добавили, что в течение последних месяцев в оккупированном городе неоднократно возникали масштабные пожары. В основном, из-за неубранного сухостоя.

В частности, горел самый большой парк в городе - имени Гурова.

Всего с начала 2024 года в оккупированном Мариуполе произошло более 400 пожаров.

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У Маріуполі біля Азовсталі виникла сильна пожежа
У Маріуполі біля Азовсталі виникла сильна пожежа

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Мариуполь (5718) пожар (5961) Азовсталь (376)


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