Масштабный пожар возник возле "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе возле "Азовстали" 29 сентября возник сильный пожар.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером со стороны меткомбината "Азовсталь" вспыхнул новый пожар. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают", - отметили там.
В мэрии добавили, что в течение последних месяцев в оккупированном городе неоднократно возникали масштабные пожары. В основном, из-за неубранного сухостоя.
В частности, горел самый большой парк в городе - имени Гурова.
Всего с начала 2024 года в оккупированном Мариуполе произошло более 400 пожаров.
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