Масштабна пожежа виникла біля "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі біля "Азовсталі" 29 вересня виникла сильна пожежа.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері з боку меткомбінату "Азовсталь" спалахнула нова пожежа. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють", - зазначили там.

У мерії додали, що протягом останніх місяців в окупованому місті неодноразово виникали масштабні пожежі. Здебільшого, через неприбраний сухостій.

Зокрема, горів найбільший парк у місті – імені Гурова.

Всього від початку 2024 року в окупованому Маріуполі сталося понад 400 пожеж.

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