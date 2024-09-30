Масштабна пожежа виникла біля "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі біля "Азовсталі" 29 вересня виникла сильна пожежа.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері з боку меткомбінату "Азовсталь" спалахнула нова пожежа. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють", - зазначили там.
У мерії додали, що протягом останніх місяців в окупованому місті неодноразово виникали масштабні пожежі. Здебільшого, через неприбраний сухостій.
Зокрема, горів найбільший парк у місті – імені Гурова.
Всього від початку 2024 року в окупованому Маріуполі сталося понад 400 пожеж.
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