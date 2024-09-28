РФ перекидає близько п’яти тисяч росіян у напрямку Вугледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У напрямку Вугледара Донецької області росіяни продовжують перекидати резерви, вже помічено не менше 13 вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК", – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко зауважив про перекидання резервів з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення чисельності.

"Загалом за результатами спостереження можемо казати про перекид до п'яти тисяч росіян в бік Вугледару", – зауважив Петро Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі п’ятеро дітей підірвалися на боєприпасі. Троє з них у важкому стані







