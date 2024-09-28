РФ перекидає близько п’яти тисяч росіян у напрямку Вугледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
У напрямку Вугледара Донецької області росіяни продовжують перекидати резерви, вже помічено не менше 13 вантажівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК", – йдеться у повідомленні.
Також Андрющенко зауважив про перекидання резервів з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення чисельності.
"Загалом за результатами спостереження можемо казати про перекид до п'яти тисяч росіян в бік Вугледару", – зауважив Петро Андрющенко.
Топ коментарі
+10 Василь Довганенко #589385
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+8 Ігор Климчук #581263
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звідки такі цифри, андрющенко?
давай краще фотки "відбудованого" маріуполя.
Дерьмак с Пуйлом хайпу підкинули, а воно і радіє. Стратег хренов