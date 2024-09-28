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РФ перекидає близько п’яти тисяч росіян у напрямку Вугледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У напрямку Вугледара Донецької області росіяни продовжують перекидати резерви, вже помічено не менше 13 вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з БК", – йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко зауважив про перекидання резервів з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Однак, тут спостерігається певне сповільнення та скорочення чисельності.

"Загалом за результатами спостереження можемо казати про перекид до п'яти тисяч росіян в бік Вугледару", – зауважив Петро Андрющенко.

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Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь

Автор: 

Маріуполь (3236) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+10
Підарів як тараканів. Де той ракетний тапок щоб їх прихлопнути.
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28.09.2024 13:07
+8
Помічник мера Маріуполя! Набіса тримати міськраду давно окупованого міста? Щоб люди мали зарплату і бронь? Щоб що? На що завгодно виділяють кошти, які потужно і просирають і розкрадають, тільки не на оборону.
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28.09.2024 13:31
+4
Немає чим накрити- і Хаимарса немає - шо ж це ми такі беззубі - саме на марші і палити іх в машинах
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28.09.2024 13:07
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Підарів як тараканів. Де той ракетний тапок щоб їх прихлопнути.
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28.09.2024 13:07 Відповісти
Немає чим накрити- і Хаимарса немає - шо ж це ми такі беззубі - саме на марші і палити іх в машинах
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28.09.2024 13:07 Відповісти
А на курск не снимают с Вугледара и Покровска, не видно?
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28.09.2024 13:10 Відповісти
андрющенко відомий балабол!
звідки такі цифри, андрющенко?
давай краще фотки "відбудованого" маріуполя.
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28.09.2024 13:10 Відповісти
Андрущенко це Буданов на мінімалках, взагалі незрозуміла посада.
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28.09.2024 13:35 Відповісти
Помічник мера Маріуполя! Набіса тримати міськраду давно окупованого міста? Щоб люди мали зарплату і бронь? Щоб що? На що завгодно виділяють кошти, які потужно і просирають і розкрадають, тільки не на оборону.
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28.09.2024 13:31 Відповісти
ще там залізну дорогу протягнули, щоб зменшити вантажні перевезення через керченський міст, але ОПа і призебіл цього не бачать та Ве6рещучку на шатлі не посилали для перерізання стрічки.
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28.09.2024 13:36 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.09.2024 13:46 Відповісти
Аби на Курському напрямку усе було гарно, так верховний блазень? Переграв пуйла? Чи підіграв?
Дерьмак с Пуйлом хайпу підкинули, а воно і радіє. Стратег хренов
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28.09.2024 14:00 Відповісти
 
 