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Новини
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В окупованому Маріуполі п’ятеро дітей підірвалися на боєприпасі. Троє з них у важкому стані

П’ятеро дітей постраждали від вибуху боєприпасу у Маріуполі

У Лівобережному районі Маріуполя пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській  міській раді з посиланням на так званого ватажка "ДНР" Пушиліна

Від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років. Три дитини перебувають у важкому стані. Двоє — у середньому ступені тяжкості.

"В окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися. Результат - знову страждають мирні маріупольці", - зазначили у міськраді.

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Автор: 

діти (5087) Маріуполь (3235)


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Дети-дети, вроде ж и взрослые почти, ну шо ж вы трогали это говно?..
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27.09.2024 10:44 Відповісти
...прІвЄт родітєлЯм-какаразніцам..!?..
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27.09.2024 12:02 Відповісти
Дітей, звісно, жалко. Але якщо то діти понаєхалов з бурятій та поволжій, то... премія Дарвіна не спить.
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27.09.2024 14:04 Відповісти
 
 