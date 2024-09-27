В окупованому Маріуполі п’ятеро дітей підірвалися на боєприпасі. Троє з них у важкому стані

У Лівобережному районі Маріуполя пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на так званого ватажка "ДНР" Пушиліна

Від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років. Три дитини перебувають у важкому стані. Двоє — у середньому ступені тяжкості.

"В окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися. Результат - знову страждають мирні маріупольці", - зазначили у міськраді.

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