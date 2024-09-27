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В оккупированном Мариуполе пятеро детей подорвались на боеприпасе. Трое из них в тяжелом состоянии

П’ятеро дітей постраждали від вибуху боєприпасу у Маріуполі

В Левобережном районе Мариуполя пятеро детей подорвались на боеприпасе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на так называемого главаря "ДНР" Пушилина

От взрыва пострадали три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Двое - в средней степени тяжести.

"В оккупированном городе уже неоднократно подрывались на взрывоопасных устройствах. Их находят на детских площадках, во дворах, на пляжах и даже в поврежденных квартирах. Особенно острая ситуация именно в Левобережном районе города. Его россияне особенно плотно обстреливали, а вот провести разминирование захватчики за более чем два года оккупации так и не удосужились. Результат - снова страдают мирные мариупольцы", - отметили в горсовете.

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Дети-дети, вроде ж и взрослые почти, ну шо ж вы трогали это говно?..
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27.09.2024 10:44 Ответить
...прІвЄт родітєлЯм-какаразніцам..!?..
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27.09.2024 12:02 Ответить
Дітей, звісно, жалко. Але якщо то діти понаєхалов з бурятій та поволжій, то... премія Дарвіна не спить.
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27.09.2024 14:04 Ответить
 
 