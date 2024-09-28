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РФ перебрасывает около пяти тысяч россиян в направлении Угледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В направлении Угледара Донецкой области россияне продолжают перебрасывать резервы, уже замечено не менее 13 грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - говорится в сообщении.

Также Андрющенко отметил о переброске резервов из Бердянского направления в Никольскую громаду Мариупольского района. Однако, здесь наблюдается определенное замедление и сокращение численности.

"В целом по результатам наблюдения можем говорить о переброске до пяти тысяч россиян в сторону Угледара", - отметил Петр Андрющенко.

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Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь

Автор: 

Мариуполь (5718) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+10
Підарів як тараканів. Де той ракетний тапок щоб їх прихлопнути.
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28.09.2024 13:07
+8
Помічник мера Маріуполя! Набіса тримати міськраду давно окупованого міста? Щоб люди мали зарплату і бронь? Щоб що? На що завгодно виділяють кошти, які потужно і просирають і розкрадають, тільки не на оборону.
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28.09.2024 13:31
+4
Немає чим накрити- і Хаимарса немає - шо ж це ми такі беззубі - саме на марші і палити іх в машинах
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28.09.2024 13:07
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Підарів як тараканів. Де той ракетний тапок щоб їх прихлопнути.
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28.09.2024 13:07 Ответить
Немає чим накрити- і Хаимарса немає - шо ж це ми такі беззубі - саме на марші і палити іх в машинах
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28.09.2024 13:07 Ответить
А на курск не снимают с Вугледара и Покровска, не видно?
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28.09.2024 13:10 Ответить
андрющенко відомий балабол!
звідки такі цифри, андрющенко?
давай краще фотки "відбудованого" маріуполя.
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28.09.2024 13:10 Ответить
Андрущенко це Буданов на мінімалках, взагалі незрозуміла посада.
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28.09.2024 13:35 Ответить
Помічник мера Маріуполя! Набіса тримати міськраду давно окупованого міста? Щоб люди мали зарплату і бронь? Щоб що? На що завгодно виділяють кошти, які потужно і просирають і розкрадають, тільки не на оборону.
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28.09.2024 13:31 Ответить
ще там залізну дорогу протягнули, щоб зменшити вантажні перевезення через керченський міст, але ОПа і призебіл цього не бачать та Ве6рещучку на шатлі не посилали для перерізання стрічки.
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28.09.2024 13:36 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.09.2024 13:46 Ответить
Аби на Курському напрямку усе було гарно, так верховний блазень? Переграв пуйла? Чи підіграв?
Дерьмак с Пуйлом хайпу підкинули, а воно і радіє. Стратег хренов
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28.09.2024 14:00 Ответить
 
 