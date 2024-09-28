РФ перебрасывает около пяти тысяч россиян в направлении Угледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
В направлении Угледара Донецкой области россияне продолжают перебрасывать резервы, уже замечено не менее 13 грузовиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - говорится в сообщении.
Также Андрющенко отметил о переброске резервов из Бердянского направления в Никольскую громаду Мариупольского района. Однако, здесь наблюдается определенное замедление и сокращение численности.
"В целом по результатам наблюдения можем говорить о переброске до пяти тысяч россиян в сторону Угледара", - отметил Петр Андрющенко.
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звідки такі цифри, андрющенко?
давай краще фотки "відбудованого" маріуполя.
Дерьмак с Пуйлом хайпу підкинули, а воно і радіє. Стратег хренов