РФ перебрасывает около пяти тысяч россиян в направлении Угледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В направлении Угледара Донецкой области россияне продолжают перебрасывать резервы, уже замечено не менее 13 грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - говорится в сообщении.

Также Андрющенко отметил о переброске резервов из Бердянского направления в Никольскую громаду Мариупольского района. Однако, здесь наблюдается определенное замедление и сокращение численности.

"В целом по результатам наблюдения можем говорить о переброске до пяти тысяч россиян в сторону Угледара", - отметил Петр Андрющенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мариуполе пятеро детей подорвались на боеприпасе. Трое из них в тяжелом состоянии







