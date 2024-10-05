Під Маріуполем закрили найбільший цвинтар через відсутність місць, - Андрющенко

У Старому Криму російська влада закрила цвинтар для поховання маріупольців через відсутність місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада закрила місткий цвинтар в Старому Криму. Тепер поховати маріупольця тут не можна. Причина проста та зрозуміла. Банально закінчилось місце. Спочатку трагічний 21 сектор масових поховань вбитих росіянами маріупольців на десятки тисяч могил. Потім щотижня 300-400 нових могил третій рік. Місце скінчилось", - написав Андрющенко.

Це підтвердили й у Маріупольській міськраді, зазначивши, що тепер на цвинтарі дозволено поховання лише тих громадян, які були зареєстровані чи проживали у селищі Старий Крим.

"Причини такого рішення вони не вказують, але усі розуміють, що це через величезну кількість загиблих за період блокади міста. Лише за попередніми даними ця цифра становить щонайменше 22 тисячі людей", - розповіли у міськраді.

Крім того, значно зросла смертність під час окупації. У людей активізувалися хвороби після пережитих обстрілів навесні 2022 року. Зокрема, особливо високою стала кількість інфарктів та інсультів. А ось отримати кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу жителі не можуть через критично низький стан медицини у місті.

"Де тепер ховати жителів міста окупанти не повідомляють. Адже це кладовище завжди було міським", - додали у міськраді.

Андрющенко зазначає, що місце під новий цвинтар не закріплено.

"Тут теж все очікувано-прекрасно. Ніде. Місце під новий цвинтар не закріплено. Хоч вдома в себе тепер ховай. Знов, як навесні 2022", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, за даними журналістів Associated Press, з березня по грудень 2022 року в Маріуполі було виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані саме на кладовищі в селищі Старий Крим. Протягом 2024 року також неодноразово фіксувалися збільшення поховань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі поблизу "Азовсталі" вирує масштабна пожежа. ФОТО