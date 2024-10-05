УКР
Під Маріуполем закрили найбільший цвинтар через відсутність місць, - Андрющенко

Окупанти закрили кладовище під Маріуполем

У Старому Криму російська влада закрила цвинтар для поховання маріупольців через відсутність місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада закрила місткий цвинтар в Старому Криму. Тепер поховати маріупольця тут не можна. Причина проста та зрозуміла. Банально закінчилось місце. Спочатку трагічний 21 сектор масових поховань вбитих росіянами маріупольців на десятки тисяч могил. Потім щотижня 300-400 нових могил третій рік. Місце скінчилось", - написав Андрющенко.

Це підтвердили й у Маріупольській міськраді, зазначивши, що тепер на цвинтарі дозволено поховання лише тих громадян, які були зареєстровані чи проживали у селищі Старий Крим.

"Причини такого рішення вони не вказують, але усі розуміють, що це через величезну кількість загиблих за період блокади міста. Лише за попередніми даними ця цифра становить щонайменше 22 тисячі людей", - розповіли у міськраді.

Крім того, значно зросла смертність під час окупації. У людей активізувалися хвороби після пережитих обстрілів навесні 2022 року. Зокрема, особливо високою стала кількість інфарктів та інсультів. А ось отримати кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу жителі не можуть через критично низький стан медицини у місті.

"Де тепер ховати жителів міста окупанти не повідомляють. Адже це кладовище завжди було міським", - додали у міськраді.

Андрющенко зазначає, що місце під новий цвинтар не закріплено.

"Тут теж все очікувано-прекрасно. Ніде. Місце під новий цвинтар не закріплено. Хоч вдома в себе тепер ховай. Знов, як навесні 2022", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, за даними журналістів Associated Press, з березня по грудень 2022 року в Маріуполі було виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані саме на кладовищі в селищі Старий Крим. Протягом 2024 року також неодноразово фіксувалися збільшення поховань.

кладовище (204) Маріуполь (3261) окупація (6819)
Топ коментарі
+2
Чому радіти?!
У Львові теж скоро масове поле де воїнів ховають закриють, місць скоро не буде.
показати весь коментар
05.10.2024 11:36 Відповісти
+1
Наслідки приходу ''кацапського міра''.
показати весь коментар
05.10.2024 11:18 Відповісти
+1
Маріуполя мать його .там ще адміністрація голів 150..
показати весь коментар
05.10.2024 12:45 Відповісти
Наслідки приходу ''кацапського міра''.
показати весь коментар
05.10.2024 11:18 Відповісти
Наслідки вибору "мудрого" народу.
показати весь коментар
06.10.2024 08:15 Відповісти
Чому радіти?!
У Львові теж скоро масове поле де воїнів ховають закриють, місць скоро не буде.
показати весь коментар
05.10.2024 11:36 Відповісти
хто і де показує радість ? незрозуміло
показати весь коментар
05.10.2024 11:43 Відповісти
"Причини такого рішення вони не вказують, але усі розуміють, що це через величезну кількість загиблих за період блокади міста. Лише за попередніми даними ця цифра становить щонайменше 22 тисячі людей", Джерело:

Оце мабуть справжня цифра. Сумна тема.

На фото з космосу - місце наче ще було.
показати весь коментар
05.10.2024 11:42 Відповісти
13 червня 2014 року під керівництвом верховного головнокомандуючого Порошенка місто Маріуполь було звільнено від окупантів.
В травні 2022 року верховний головнокомандуючий Зеленський наказав здати Маріуполь окупантам.
При цьому збрехав, що його захисники будуть протягом кількох місяців обміняні. Захисники Маріуполя не обміняні і досі.
показати весь коментар
05.10.2024 11:56 Відповісти
Радник мера Андрющенко... Якого мера?
показати весь коментар
05.10.2024 12:22 Відповісти
Маріуполя мать його .там ще адміністрація голів 150..
показати весь коментар
05.10.2024 12:45 Відповісти
Так, знаю. Просто в шоці від того, що цих "прилипал" досі тримають
показати весь коментар
05.10.2024 13:06 Відповісти
Вони в схемі по розпилу бабла..
показати весь коментар
05.10.2024 13:15 Відповісти
Кладбище считалось самым крупным в Европе. И там было ещё много места если ближе к шоссе на Запорожье.
показати весь коментар
05.10.2024 14:56 Відповісти
 
 