РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9146 посетителей онлайн
Новости Война
434 6

Рашисты в этом году вывезли более 180 тыс. тонн украинского зерна через порт Мариуполя, - Шмыгаль

Росіяни вивезли через окупований Маріуполь понад 180 тис. тонн українського зерна

В этом году российские захватчики вывезли через порт Мариуполя более 180 тыс. тонн украинского зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина.

"Россия и дальше использует продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тыс. тонн украденного украинского зерна. Происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Так же как и энергетический террор против нашего государства.

Читайте: Под Мариуполем закрыли крупнейшее кладбище из-за отсутствия мест, - Андрющенко

Глава правительства также отметил, что одним из главных источников нашей финансовой устойчивости являются доходы от украинского экспорта.

"В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году. То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном выражении - это 28,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря функционированию черноморского морского коридора, благодаря государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики", - пояснил Шмыгаль.

Традиционно лидером экспорта является аграрный сектор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия, - Шмыгаль

Автор: 

зерно (1076) Мариуполь (5742) экспорт (885) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куда вывезли? Кому продали? Почему не у кого не требуют вернуть ворованное???
показать весь комментарий
08.10.2024 13:05 Ответить
А ЗЕшмигаль не хоче поділитись як так сталось що кацапи в порт Маріуполя вже залізницю побудували і туди жодна ракета та що там ракета уламок жоден не впав? Так само як і на Чонгар який працює на повну потужність - що агент ФСБ єрмак-козирь не дозволяє піднімати цю тему???
показать весь комментарий
08.10.2024 13:07 Ответить
так нужно уничтожить порт Мариуполя
показать весь комментарий
08.10.2024 13:14 Ответить
Як це вкрадено? А куди охрана дивилась?
показать весь комментарий
08.10.2024 13:26 Ответить
І жодної небезпеки для залізниці в намкриш?
Чи це їрмакака забороняє бити по своїх?
Нафтобакси для рф ОПа лобіює, з січня почне качати в ЄС газ - невже від зернових доходів zeмародери відмовляться?
показать весь комментарий
08.10.2024 13:34 Ответить
Военные суда с защитой от дронов мы умеем топить а сухогруз нет, как так?
показать весь комментарий
08.10.2024 19:41 Ответить
 
 