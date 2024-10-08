Рашисты в этом году вывезли более 180 тыс. тонн украинского зерна через порт Мариуполя, - Шмыгаль

В этом году российские захватчики вывезли через порт Мариуполя более 180 тыс. тонн украинского зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина.

"Россия и дальше использует продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тыс. тонн украденного украинского зерна. Происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Так же как и энергетический террор против нашего государства.

Глава правительства также отметил, что одним из главных источников нашей финансовой устойчивости являются доходы от украинского экспорта.

"В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году. То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном выражении - это 28,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря функционированию черноморского морского коридора, благодаря государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики", - пояснил Шмыгаль.

Традиционно лидером экспорта является аграрный сектор.

