Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия, - Шмыгаль
Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также отметил, что Украина понимает острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса, но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок.
"В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии", - добавил премьер.
Ранее Фицо заявлял, что планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года.
отже домовились.. і орбану з фіцом варто вилітати до баку...
Що квітнуть на кордоні...
Де немає границь....
Агресор падуть-
Ниць...
ну, це і раніше знали, але що отак прямо офіційно
Зміни будуть лише для відволікання уваги.
бо форсмажор!
бо війна, *****!
а підараси в ВР, боячись за свої депутатскі сраки, не проголосували стан війни!!!
і досі ніхто не бачив закону, підписаного зе та з гербовою печаткою навіть про введення воєнного стану.
мабудь велике бабло на транзиті дуже потрібне "комусь"