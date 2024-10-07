РУС
Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия, - Шмыгаль

Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина понимает острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса, но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок.

"В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии", - добавил премьер.

Ранее Фицо заявлял, что планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года.

+8
07.10.2024 15:33 Ответить
+6
Тобто мудьяри з Орбаном і полусябри з Фіцо будуть смоктити. Труби.
07.10.2024 15:37 Ответить
+6
ні, вони будут прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського ...
07.10.2024 16:22 Ответить
Тобто пустите усе через Біларусь ?
07.10.2024 15:32 Ответить
Тобто мудьяри з Орбаном і полусябри з Фіцо будуть смоктити. Труби.
07.10.2024 15:37 Ответить
Якби могли, то вже давно б пустили, а так фіцо трубу нехай смокча, а то воно борзе заявило, що поки фоно у влади Україна не вступе до Євросоюзу та НАТО.
07.10.2024 16:00 Ответить
ні, вони будут прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського ...
07.10.2024 16:22 Ответить
авжеж, адже путін літав на поклон до алієва...домовились, азербайджан навіть виявив бажання долучитись до брікс і не намагався арештувати путіна...
отже домовились.. і орбану з фіцом варто вилітати до баку...
07.10.2024 16:34 Ответить
07.10.2024 15:33 Ответить
Маки червоі....
Що квітнуть на кордоні...

Де немає границь....

Агресор падуть-
Ниць...
07.10.2024 15:43 Ответить
Та й хто такий шмигаль?Як єрмак скаже так і буде
07.10.2024 15:39 Ответить
Треба ж постійно переконувати свій народ у тому, що мешканці Банкової та Грушевського--справжні патріоти України. Ну, хоча б на словах..,
07.10.2024 16:49 Ответить
Виходить фіца і орбан даремно куйца у пуйца смоктали.
07.10.2024 15:37 Ответить
О так! Ви просто назвете його азербайжанським і все ок!
07.10.2024 15:38 Ответить
Оці слова та Богу у вуха.
07.10.2024 15:38 Ответить
тобто Єрмак - то не Україна..
ну, це і раніше знали, але що отак прямо офіційно
07.10.2024 15:42 Ответить
Замість транзитної угоди, буде особистий договорняк з єрмаком.
07.10.2024 15:42 Ответить
как по мне зря. теперь у ***** будут розвязаны руки и он будет бить по газораспределительным станциям и устраивать диверсии на газохранилищах
07.10.2024 15:51 Ответить
тут ділема - давати заробляти агресору 6,5 млрд доларів на рік на вбивтво українців чи допомогати партнерам, що допомогають нам ..
07.10.2024 16:24 Ответить
Значит каким-то образом нужно создавать биологическое оружие (эдо шешевле ядерки) шобы пол кацапстана вымерло, шоб вирус, который создала бабуся из поселка Вухань, съевмши летучую мЫшь, показалася детской забавой. Правда вымрет еще пол планеты, но то уже не наши проблемы
07.10.2024 16:39 Ответить
Ага, пердячий газ будет разве что. Нет транзита - нет ни схем, ни газа в Европу с лаптерейха.
07.10.2024 16:11 Ответить
Звідки маріонетці знати, за які контракти завтра хазяїну відкати пообіцяють?
07.10.2024 16:24 Ответить
Слідкуємо за руками: Є гучна заява. Але будуть транспортувати нафту, яка нібито угорська.
07.10.2024 16:36 Ответить
Якась контора "роги і копита" буде ку пувати у рашки на кордоні газ а потім вже "свій" газ транспорувавтиме українським трубами
07.10.2024 16:39 Ответить
на кордоні зі сторони рашки газ буде продавати азербайджан, а на кордоні зі сторони України - купувати словаччина. і ніякого транзиту на крові
07.10.2024 16:47 Ответить
Той факт, що це досі працює - гарантує від діючої влади подальшої співпраці з ворогом.
Зміни будуть лише для відволікання уваги.
07.10.2024 17:56 Ответить
це можна було зробити 24,02,2022го,
бо форсмажор!
бо війна, *****!
а підараси в ВР, боячись за свої депутатскі сраки, не проголосували стан війни!!!
і досі ніхто не бачив закону, підписаного зе та з гербовою печаткою навіть про введення воєнного стану.
мабудь велике бабло на транзиті дуже потрібне "комусь"
07.10.2024 18:17 Ответить
Юра, ты такой Юр
07.10.2024 21:41 Ответить
 
 