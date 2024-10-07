Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия, - Шмыгаль

Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина понимает острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса, но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок.

"В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии", - добавил премьер.

Ранее Фицо заявлял, что планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года.