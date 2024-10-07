Україна не продовжуватиме транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії, - Шмигаль
Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, інформує Цензор.НЕТ.
"Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - зазначив Шмигаль.
Він також зазначив, що Україна розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу, але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок.
"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", - додав прем'єр.
Раніше Фіцо заявляв, що планує переконати Україну зберегти транзит газу після 2024 року.
отже домовились.. і орбану з фіцом варто вилітати до баку...
Що квітнуть на кордоні...
Де немає границь....
Агресор падуть-
Ниць...
ну, це і раніше знали, але що отак прямо офіційно
Зміни будуть лише для відволікання уваги.
бо форсмажор!
бо війна, *****!
а підараси в ВР, боячись за свої депутатскі сраки, не проголосували стан війни!!!
і досі ніхто не бачив закону, підписаного зе та з гербовою печаткою навіть про введення воєнного стану.
мабудь велике бабло на транзиті дуже потрібне "комусь"