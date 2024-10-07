УКР
Новини
Україна не продовжуватиме транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії, - Шмигаль

Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна розуміє гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу, але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок.

"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", - додав прем'єр.

Раніше Фіцо заявляв, що планує переконати Україну зберегти транзит газу після 2024 року.

Топ коментарі
+8
показати весь коментар
07.10.2024 15:33 Відповісти
+6
Тобто мудьяри з Орбаном і полусябри з Фіцо будуть смоктити. Труби.
показати весь коментар
07.10.2024 15:37 Відповісти
+6
ні, вони будут прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського ...
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
Тобто пустите усе через Біларусь ?
показати весь коментар
07.10.2024 15:32 Відповісти
Тобто мудьяри з Орбаном і полусябри з Фіцо будуть смоктити. Труби.
показати весь коментар
07.10.2024 15:37 Відповісти
Якби могли, то вже давно б пустили, а так фіцо трубу нехай смокча, а то воно борзе заявило, що поки фоно у влади Україна не вступе до Євросоюзу та НАТО.
показати весь коментар
07.10.2024 16:00 Відповісти
ні, вони будут прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського ...
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
авжеж, адже путін літав на поклон до алієва...домовились, азербайджан навіть виявив бажання долучитись до брікс і не намагався арештувати путіна...
отже домовились.. і орбану з фіцом варто вилітати до баку...
показати весь коментар
07.10.2024 16:34 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:33 Відповісти
Маки червоі....
Що квітнуть на кордоні...

Де немає границь....

Агресор падуть-
Ниць...
показати весь коментар
07.10.2024 15:43 Відповісти
Та й хто такий шмигаль?Як єрмак скаже так і буде
показати весь коментар
07.10.2024 15:39 Відповісти
Треба ж постійно переконувати свій народ у тому, що мешканці Банкової та Грушевського--справжні патріоти України. Ну, хоча б на словах..,
показати весь коментар
07.10.2024 16:49 Відповісти
Виходить фіца і орбан даремно куйца у пуйца смоктали.
показати весь коментар
07.10.2024 15:37 Відповісти
О так! Ви просто назвете його азербайжанським і все ок!
показати весь коментар
07.10.2024 15:38 Відповісти
Оці слова та Богу у вуха.
показати весь коментар
07.10.2024 15:38 Відповісти
тобто Єрмак - то не Україна..
ну, це і раніше знали, але що отак прямо офіційно
показати весь коментар
07.10.2024 15:42 Відповісти
Замість транзитної угоди, буде особистий договорняк з єрмаком.
показати весь коментар
07.10.2024 15:42 Відповісти
как по мне зря. теперь у ***** будут розвязаны руки и он будет бить по газораспределительным станциям и устраивать диверсии на газохранилищах
показати весь коментар
07.10.2024 15:51 Відповісти
тут ділема - давати заробляти агресору 6,5 млрд доларів на рік на вбивтво українців чи допомогати партнерам, що допомогають нам ..
показати весь коментар
07.10.2024 16:24 Відповісти
Значит каким-то образом нужно создавать биологическое оружие (эдо шешевле ядерки) шобы пол кацапстана вымерло, шоб вирус, который создала бабуся из поселка Вухань, съевмши летучую мЫшь, показалася детской забавой. Правда вымрет еще пол планеты, но то уже не наши проблемы
показати весь коментар
07.10.2024 16:39 Відповісти
Ага, пердячий газ будет разве что. Нет транзита - нет ни схем, ни газа в Европу с лаптерейха.
показати весь коментар
07.10.2024 16:11 Відповісти
Звідки маріонетці знати, за які контракти завтра хазяїну відкати пообіцяють?
показати весь коментар
07.10.2024 16:24 Відповісти
Слідкуємо за руками: Є гучна заява. Але будуть транспортувати нафту, яка нібито угорська.
показати весь коментар
07.10.2024 16:36 Відповісти
Якась контора "роги і копита" буде ку пувати у рашки на кордоні газ а потім вже "свій" газ транспорувавтиме українським трубами
показати весь коментар
07.10.2024 16:39 Відповісти
на кордоні зі сторони рашки газ буде продавати азербайджан, а на кордоні зі сторони України - купувати словаччина. і ніякого транзиту на крові
показати весь коментар
07.10.2024 16:47 Відповісти
Той факт, що це досі працює - гарантує від діючої влади подальшої співпраці з ворогом.
Зміни будуть лише для відволікання уваги.
показати весь коментар
07.10.2024 17:56 Відповісти
це можна було зробити 24,02,2022го,
бо форсмажор!
бо війна, *****!
а підараси в ВР, боячись за свої депутатскі сраки, не проголосували стан війни!!!
і досі ніхто не бачив закону, підписаного зе та з гербовою печаткою навіть про введення воєнного стану.
мабудь велике бабло на транзиті дуже потрібне "комусь"
показати весь коментар
07.10.2024 18:17 Відповісти
Юра, ты такой Юр
показати весь коментар
07.10.2024 21:41 Відповісти
 
 