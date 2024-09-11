Євросоюз повністю готовий до припинення транзиту російського газу через Україну, – єврокомісарка

Європейський союз готовий до повного припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила на пресконференції у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала чітко зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити постачання ще 2022 року", – сказала вона.

Водночас Сімсон зауважила, що газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, "які надають нам додаткових потужностей".

"Україна також є виробником газу, тому ми маємо дбати про те, щоб їхня інфраструктура все ще мала цінність. Але моє послання гранично ясне: немає необхідності шукати якісь нові способи продовження торгівлі з "Газпромом". Альтернативні поставки доступні, і ми взаємодіємо з державами-членами, які постраждали, щоб показати їм, що альтернативні маршрути дозволять доставити необхідні обсяги", – додала єврокомісарка.

Сімсон також нагадала слова президента України Володимира Зеленського, який наприкінці серпня сказав, що "Україна не зацікавлена в продовженні транзитного контракту з Росією, і що європейські компанії мають право використовувати українську інфраструктуру".

За словами єврокомісарки, її "головна місія – заохочувати компанії, які все ще отримують російський трубопровідний газ через те, що в них були контракти, підписані до початку війни, обирати більш передбачувані альтернативи".

Читайте також: "Кабмін не залучений": Шмигаль поклав відповідальність за майбутнє транзиту газу і нафти з РФ на Офіс президента

Сімсон вказала, що частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився. Крім того, попит на газ у ЄС за період із серпня 2022 року по травень 2024 року зменшився на 138 мільярдів кубометрів.

"ЄС досяг свого 90% зимового цільового показника зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно випередивши крайній термін 1 листопада, а ціни на енергоносії є більш стабільними і залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року", – додала Сімсон.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

Читайте також: "Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.