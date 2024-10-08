Рашисти цьогоріч вивезли понад 180 тис. тонн українського зерна через порт Маріуполя, - Шмигаль

Цьогоріч російські загарбники вивезли через порт Маріуполя понад 180 тис. тонн українського зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну.

"Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Так само як і енергетичний терор проти нашої держави.

Глава уряду також зазначив, що одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту.

"У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік.У грошовому вимірі — це 28,9 млрд доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки", - пояснив Шмигаль.

Традиційно лідером експорту є аграрний сектор.

