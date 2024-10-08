УКР
Рашисти цьогоріч вивезли понад 180 тис. тонн українського зерна через порт Маріуполя, - Шмигаль

Росіяни вивезли через окупований Маріуполь понад 180 тис. тонн українського зерна

Цьогоріч російські загарбники вивезли через порт Маріуполя понад 180 тис. тонн українського зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну.

"Росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Так само як і енергетичний терор проти нашої держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем закрили найбільший цвинтар через відсутність місць, - Андрющенко

Глава уряду також зазначив, що одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту.

"У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік.У грошовому вимірі — це 28,9 млрд доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки", - пояснив Шмигаль.

Традиційно лідером експорту є аграрний сектор.

Читайте: Україна з липня наростила експорт зернових у 1,5 раза

Куда вывезли? Кому продали? Почему не у кого не требуют вернуть ворованное???
08.10.2024 13:05 Відповісти
А ЗЕшмигаль не хоче поділитись як так сталось що кацапи в порт Маріуполя вже залізницю побудували і туди жодна ракета та що там ракета уламок жоден не впав? Так само як і на Чонгар який працює на повну потужність - що агент ФСБ єрмак-козирь не дозволяє піднімати цю тему???
08.10.2024 13:07 Відповісти
так нужно уничтожить порт Мариуполя
08.10.2024 13:14 Відповісти
Як це вкрадено? А куди охрана дивилась?
08.10.2024 13:26 Відповісти
І жодної небезпеки для залізниці в намкриш?
Чи це їрмакака забороняє бити по своїх?
Нафтобакси для рф ОПа лобіює, з січня почне качати в ЄС газ - невже від зернових доходів zeмародери відмовляться?
08.10.2024 13:34 Відповісти
Военные суда с защитой от дронов мы умеем топить а сухогруз нет, как так?
показати весь коментар
