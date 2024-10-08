Експорт українського зерна від початку нового сезону зріс у 1,5 раза

Україна із початку маркетингового року експортувала 11,2 млн тонн зернових і зернобобових, що на 54% більше за минулорічний показник (7,2 млн тонн).

Як зазначили у Міністерстві аграрної політики, у жовтні експортовано 731 тис. тонн (+59%), передає Forbes.

Зазначається, що експорт агропродукції приносить в Україну іноземну валюту, що дає змогу утримувати курс гривні, покривати зовнішній борг та імпортувати необхідні товари.

У 2024/2025 маркетинговому році і станом на 7 жовтня найбільше Україна експортувала пшениці – 6,5 млн тонн що на 81% перевищує минулорічний показник (3,6 млн тонн).

Також трохи виріс експорт кукурудзи: 3 млн тонн проти 2,85 млн тонн за аналогічний період попереднього МР.

Експорт ячменю зріс у понад двічі – до 1,4 млн тонн (635 тис. тонн).

Як повідомлялося, упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари – $17,9 млрд; метали та вироби з них – $3,4 млрд; машини, устаткування та транспорт – $2,5 млрд.