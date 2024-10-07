В Україну завезли з початку року товарів на понад $50 мільярдів, найбільше – з Китаю

Упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

Оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – на $10,3 млрд, Польщі – $5 млрд та Німеччини – $3,9 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $3,6 млрд, Іспанії – на $2,1 млрд та Німеччини – на $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $17,7 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 125,7 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $8,8 млрд. До бюджету сплачено 65,2 млрд грн, або 15% митних платежів;

паливно-енергетичні – $6,8 млрд. Сплачено 111,7 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $17,9 млрд;

метали та вироби з них – $3,4 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $2,5 млрд.

"За 9 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 217,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, український експорт за перші шість місяців цього року становив $19,5 млрд, що відповідає показнику першого півріччя 2023 року. Водночас Україна імпортувала за пів року товарів на $31,9 млрд, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.