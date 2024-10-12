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Новини
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Росія нарощує військові перевезення через маріупольський порт, - міськрада

Маріуполь

В окупованому росіянами Маріуполі ворог нарощує використання порту для збільшення кількості своїх перевезень, у тому числі для відправки військових вантажів.

Про це у Телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріупольському порту зафіксована активність.

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Про це повідомляють місцеві жителі Приморського району, роблячи висновки з шуму та активності дій на території.

За попередньою інформацією, вчора перешвартували балкер біля Елеватору, де можливо пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевими вантажем (можливо - металобрухтом). Скоро балкер має покинути акваторію порту.

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Нагадуємо, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії. Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. Це дозволить їм збільшити темпи та додатково перекидати ресурси через морський порт. Окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту", - йдеться у повідомленні.

Міська рада українського Маріуполя про активність російських окупантів у місті

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6739) порт (2056)


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Топ коментарі
+10
Для цих заяв у стилі"капітан очевидність" утримують і фінансують міськраду окупованого ще 2 роки тому Маріуполя?
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12.10.2024 18:48
+9
так для чого "зелені2 просятьдалекобійні ракети.коли маючи англійські і французькі "скальпи" не використовують їх для знищення рашиста в окупованому українському Маріуполі??? Очевидність оманських рогів "зезедента"
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12.10.2024 19:35
+7
Чому не запустити туди 120 дронів бл?
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12.10.2024 19:00
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Для цих заяв у стилі"капітан очевидність" утримують і фінансують міськраду окупованого ще 2 роки тому Маріуполя?
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12.10.2024 18:48 Відповісти
Краще б гроші на дрони пустили.
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12.10.2024 20:05 Відповісти
Пора піднімать "зграю диких гусей"...
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12.10.2024 18:51 Відповісти
Оці андрющенки , і вся оця совкоеліта , яка тільки крала, тепер одне, що й робе як *******
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12.10.2024 18:55 Відповісти
Чому не запустити туди 120 дронів бл?
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12.10.2024 19:00 Відповісти
Тільки не кажіть Буданову, йому скоро заліки з політології здавати..
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12.10.2024 19:02 Відповісти
Щось давно ніякі кацапські корита не тонули..
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12.10.2024 19:10 Відповісти
малюку нема коли. сбу мсеками зайняте.
буданов, набрид зе!гундосу, своєю медійностю.
а, може знову, клятий байден не дозволяє?
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12.10.2024 19:13 Відповісти
так для чого "зелені2 просятьдалекобійні ракети.коли маючи англійські і французькі "скальпи" не використовують їх для знищення рашиста в окупованому українському Маріуполі??? Очевидність оманських рогів "зезедента"
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12.10.2024 19:35 Відповісти
кто бы сомневался, кто в простыни тот друг, а обосцыца тот вип .
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12.10.2024 19:39 Відповісти
Так расхерачте его к буям собачьим! Зачем нам эти ваши отчеты...
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12.10.2024 19:58 Відповісти
А туди бити далекобійною західною зброєю можна чи треба теж дозвіл?(((((
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12.10.2024 20:04 Відповісти
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12.10.2024 20:21 Відповісти
Мабуть, Генштаб не розуміє, що Західні країни для того й надали ракети, щоб бити по окупованим територіям.
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12.10.2024 20:54 Відповісти
А голова Мариуполя Бойченко который на второй день войны сбежал с города ещё получает гроши?
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12.10.2024 20:57 Відповісти
Не дуже зрозуміло, чому не прилітає в той порт, як і в Бердянський, до речі
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12.10.2024 21:08 Відповісти
 
 