Росія нарощує військові перевезення через маріупольський порт, - міськрада

В окупованому росіянами Маріуполі ворог нарощує використання порту для збільшення кількості своїх перевезень, у тому числі для відправки військових вантажів.

Про це у Телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріупольському порту зафіксована активність.

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Про це повідомляють місцеві жителі Приморського району, роблячи висновки з шуму та активності дій на території.

За попередньою інформацією, вчора перешвартували балкер біля Елеватору, де можливо пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевими вантажем (можливо - металобрухтом). Скоро балкер має покинути акваторію порту.

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Нагадуємо, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії. Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. Це дозволить їм збільшити темпи та додатково перекидати ресурси через морський порт. Окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту", - йдеться у повідомленні.