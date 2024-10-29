В окупованому Маріуполі зафіксували переміщення ворожої техніки у бік Бердянська та Волновахи. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували значне переміщення військової техніки російських загарбників у бік Бердянська і Волновахи.
Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Значна активізація військових переміщень. Лише за світловий день в бік Бердянська через Маріуполь щонайменше 20 вантажівок різного вигляду та призначення з живою силою, БК разом із п'ятьма автоцистернами великого обсягу. Стан переміщення - колоною із невеличким розривом", - зазначив він.
Андрющенко розповів, що в бік Волновахи через Кальміуський район з узбережжя (Маріупольсько-Бердянська агломерація) зафіксовано рух щонайменше 15 вантажівок з живою силою противника.
За словами радника мера Маріуполя, також другий день поспіль зранку та майже протягом усього дня спостерігається активна робота авіації - гвинтокрили та літаки в напрямку Вугледара.
"З огляду на останні події на фронті можемо стверджувати, що резерв, сформований напередодні, прийшов у рух та його значна частина пересувається до Вугледара в спробі закріплення успіху прориву в неділю", - додав Андрющенко.
Що? Там немає мерів? А чому є мер Маріуполя, ще й разом з компанією?