В оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение вражеской техники в сторону Бердянска и Волновахи. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали значительное перемещение военной техники российских захватчиков в сторону Бердянска и Волновахи.
Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Значительная активизация военных перемещений. Только за световой день в сторону Бердянска через Мариуполь не менее 20 грузовиков различного вида и назначения с живой силой, БК вместе с пятью автоцистернами большого объема. Состояние перемещения - колонной с небольшим разрывом", - отметил он.
Андрющенко рассказал, что в сторону Волновахи через Кальмиусский район с побережья (Мариупольско-Бердянская агломерация) зафиксировано движение не менее 15 грузовиков с живой силой противника.
По словам советника мэра Мариуполя, также второй день подряд утром и почти в течение всего дня наблюдается активная работа авиации - вертолеты и самолеты в направлении Угледара.
"Учитывая последние события на фронте можем утверждать, что резерв, сформированный накануне, пришел в движение и его значительная часть передвигается к Угледару в попытке закрепления успеха прорыва в воскресенье", - добавил Андрющенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що? Там немає мерів? А чому є мер Маріуполя, ще й разом з компанією?