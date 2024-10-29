В оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение вражеской техники в сторону Бердянска и Волновахи. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали значительное перемещение военной техники российских захватчиков в сторону Бердянска и Волновахи.

Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Значительная активизация военных перемещений. Только за световой день в сторону Бердянска через Мариуполь не менее 20 грузовиков различного вида и назначения с живой силой, БК вместе с пятью автоцистернами большого объема. Состояние перемещения - колонной с небольшим разрывом", - отметил он.

Андрющенко рассказал, что в сторону Волновахи через Кальмиусский район с побережья (Мариупольско-Бердянская агломерация) зафиксировано движение не менее 15 грузовиков с живой силой противника.

По словам советника мэра Мариуполя, также второй день подряд утром и почти в течение всего дня наблюдается активная работа авиации - вертолеты и самолеты в направлении Угледара.

"Учитывая последние события на фронте можем утверждать, что резерв, сформированный накануне, пришел в движение и его значительная часть передвигается к Угледару в попытке закрепления успеха прорыва в воскресенье", - добавил Андрющенко.

