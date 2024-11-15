Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий оккупированных Россией, - Умеров

Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий, захваченных Россией в течение последнего десятилетия. Любые заявления о том, что Киев готов сместить приоритеты с освобождения территории на безопасность, являются ошибочными.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции с норвежским коллегой в Осло, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Территориальная целостность является частью наших ценностей",- сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, недавние сообщения в прессе о том, что Украина смещает фокус в войне от освобождения территорий на долговременную безопасность, ложные и являются частью усилий российской пропаганды.

"Нашим приоритетом остается защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, потому Крым и Донбасс - это часть Украины",- заявил Умеров, добавив, что люди, которые живут на оккупированных Россией территориях, ждут освобождения.

Напомним, что накануне издание New York Times со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника сообщало, что Украина отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению оккупированных РФ территорий.

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