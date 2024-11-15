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Новости Война
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Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий оккупированных Россией, - Умеров

Умєров відреагував на нещодавню статтю NYT

Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий, захваченных Россией в течение последнего десятилетия. Любые заявления о том, что Киев готов сместить приоритеты с освобождения территории на безопасность, являются ошибочными.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции с норвежским коллегой в Осло, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Территориальная целостность является частью наших ценностей",- сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, недавние сообщения в прессе о том, что Украина смещает фокус в войне от освобождения территорий на долговременную безопасность, ложные и являются частью усилий российской пропаганды.

"Нашим приоритетом остается защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, потому Крым и Донбасс - это часть Украины",- заявил Умеров, добавив, что люди, которые живут на оккупированных Россией территориях, ждут освобождения.

Напомним, что накануне издание New York Times со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника сообщало, что Украина отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению оккупированных РФ территорий.

Также читайте: Война завершится быстрее при администрации Трампа. Риторика "Садись и слушай" не работает, - Зеленский

территориальная целостность (208) гарантия (154) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+18
Факти кажуть, що держава займається ******, профанацією, брехнею та корупцією поки армія стікає кров'ю.
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15.11.2024 19:17
+10
Факти говорять що Україна практично наодинці воює проти вшестеро переважаючого козлостана підсиленого КНДР та Іраном. Жодна країна в світі, може за винятком самих США, не протрималась би й місяця.
Україна тримається 1000 днів...

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15.11.2024 19:06
+9
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15.11.2024 19:01
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А факти говорять зовсім про інше.
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15.11.2024 18:58 Ответить
Факти говорять що Україна практично наодинці воює проти вшестеро переважаючого козлостана підсиленого КНДР та Іраном. Жодна країна в світі, може за винятком самих США, не протрималась би й місяця.
Україна тримається 1000 днів...

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15.11.2024 19:06 Ответить
Факти кажуть, що держава займається ******, профанацією, брехнею та корупцією поки армія стікає кров'ю.
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15.11.2024 19:17 Ответить
Так хто ж спорить. Тримається ще й з врахуванням полудурків та злодіїв при владі...
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15.11.2024 19:26 Ответить
Подоляку Привіт. Чи хто там у вас зараз куратор?
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15.11.2024 19:41 Ответить
ще й китай надіслав росії зброю
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15.11.2024 20:00 Ответить
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15.11.2024 19:01 Ответить
Потрібно вже такі шеврони урочисто вручати балаболам.
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15.11.2024 19:31 Ответить
Точніше вела. Зараз веде війну, щоб якомога менше віддати.
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15.11.2024 19:09 Ответить
1-й окремий штурмовий батальйон «Да Вінчі», створений Дмитром Коцюбайло, веде вкрай важкі бої під Курахове. Батальйону гостро потрібні дрони.

Державне постачання повністю відсутнє, ніякого забезпечення нема, хоча коли у місцевих органів влади уряд забрав військовий ПДФО, обіцяли закрити усі потреби. Все це не виконується, і державним керівникам це не цікаво взагалі.
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15.11.2024 19:23 Ответить
Це Бутусов написав
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15.11.2024 19:24 Ответить
На разі ми боротьбу ведемо не за звільнення, а за утримання наявних територій. Звільнення це вологі мрії Умєрова.
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15.11.2024 19:28 Ответить
Навіщо сцяти в очі українцям? Яку боротьбу зелена команда веде за звільнення всієї окупованої території України? Ким і чим? Де наша зброя? Де наші резерви? Чому звільнили Залужного і 16 генралів Генштабу? Чому генералів-патріотів спочатку посадити до тюрми, а після "лопнутих" справ просто вигнали з армії? Хто буде відвойовувати "95 квартал" умеров, єрмак, татаров, арахамія, коля котлєта, бур'яна, Лисий, тамбовський вовк, шифіри, абристович і Боневтік? Які академії, крім Трускавецьких вони закінчували?
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15.11.2024 19:48 Ответить
Чоловіче, скажу по простонародному - не тринди, не позор кримсько-татарський народ.
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15.11.2024 19:56 Ответить
Україна буде вести боротьбу за звільнення всіх територій до останнього українця, а сімʼя Умерова буде планувати своє безбідне існування в США, де у цього міністра центр життєвих інтересів тадорога нерухомість
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15.11.2024 19:50 Ответить
Що звільнили з твоїм приходом,до годівниці?Тільки гаманці українців.
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15.11.2024 19:54 Ответить
Ахтунг! Ке
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15.11.2024 19:56 Ответить
Ага, із швидістю 5-8 зданих населених пунктів в тиждень
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15.11.2024 20:54 Ответить
 
 