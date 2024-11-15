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Новини Війна
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Україна веде боротьбу за звільнення всіх своїх територій, окупованих Росією, - Умєров

Умєров відреагував на нещодавню статтю NYT

Україна веде боротьбу за звільнення усіх своїх територій, захоплених Росією впродовж останнього десятиліття. Будь-які заяви про те, що Київ готовий змістити пріоритети зі звільнення території на безпеку, є хибними.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції з норвезьким колегою в Осло, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей",- сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, нещодавні повідомлення у пресі про те, що Україна зміщує фокус у війні від звільнення територій на довготривалу безпеку, неправдиві та є частиною зусиль російської пропаганди.

"Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас - це частина України",- заявив Умєров, додавши, що люди, які живуть на окупованих Росією територіях, чекають на звільнення.

Нагадаємо, що напередодні видання New York Times із посиланням на слова неназваного українського високопосадовця повідомляло, що Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню окупованих РФ територій.

Читайте також: 58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

територіальна цілісність (148) гарантія (267) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+18
Факти кажуть, що держава займається ******, профанацією, брехнею та корупцією поки армія стікає кров'ю.
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15.11.2024 19:17
+10
Факти говорять що Україна практично наодинці воює проти вшестеро переважаючого козлостана підсиленого КНДР та Іраном. Жодна країна в світі, може за винятком самих США, не протрималась би й місяця.
Україна тримається 1000 днів...

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15.11.2024 19:06
+9
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15.11.2024 19:01
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А факти говорять зовсім про інше.
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15.11.2024 18:58 Відповісти
Факти говорять що Україна практично наодинці воює проти вшестеро переважаючого козлостана підсиленого КНДР та Іраном. Жодна країна в світі, може за винятком самих США, не протрималась би й місяця.
Україна тримається 1000 днів...

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15.11.2024 19:06 Відповісти
Факти кажуть, що держава займається ******, профанацією, брехнею та корупцією поки армія стікає кров'ю.
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15.11.2024 19:17 Відповісти
Так хто ж спорить. Тримається ще й з врахуванням полудурків та злодіїв при владі...
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15.11.2024 19:26 Відповісти
Подоляку Привіт. Чи хто там у вас зараз куратор?
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15.11.2024 19:41 Відповісти
ще й китай надіслав росії зброю
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15.11.2024 20:00 Відповісти
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15.11.2024 19:01 Відповісти
Потрібно вже такі шеврони урочисто вручати балаболам.
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15.11.2024 19:31 Відповісти
Точніше вела. Зараз веде війну, щоб якомога менше віддати.
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15.11.2024 19:09 Відповісти
1-й окремий штурмовий батальйон «Да Вінчі», створений Дмитром Коцюбайло, веде вкрай важкі бої під Курахове. Батальйону гостро потрібні дрони.

Державне постачання повністю відсутнє, ніякого забезпечення нема, хоча коли у місцевих органів влади уряд забрав військовий ПДФО, обіцяли закрити усі потреби. Все це не виконується, і державним керівникам це не цікаво взагалі.
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15.11.2024 19:23 Відповісти
Це Бутусов написав
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15.11.2024 19:24 Відповісти
На разі ми боротьбу ведемо не за звільнення, а за утримання наявних територій. Звільнення це вологі мрії Умєрова.
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15.11.2024 19:28 Відповісти
Навіщо сцяти в очі українцям? Яку боротьбу зелена команда веде за звільнення всієї окупованої території України? Ким і чим? Де наша зброя? Де наші резерви? Чому звільнили Залужного і 16 генралів Генштабу? Чому генералів-патріотів спочатку посадити до тюрми, а після "лопнутих" справ просто вигнали з армії? Хто буде відвойовувати "95 квартал" умеров, єрмак, татаров, арахамія, коля котлєта, бур'яна, Лисий, тамбовський вовк, шифіри, абристович і Боневтік? Які академії, крім Трускавецьких вони закінчували?
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15.11.2024 19:48 Відповісти
Чоловіче, скажу по простонародному - не тринди, не позор кримсько-татарський народ.
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15.11.2024 19:56 Відповісти
Україна буде вести боротьбу за звільнення всіх територій до останнього українця, а сімʼя Умерова буде планувати своє безбідне існування в США, де у цього міністра центр життєвих інтересів тадорога нерухомість
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15.11.2024 19:50 Відповісти
Що звільнили з твоїм приходом,до годівниці?Тільки гаманці українців.
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15.11.2024 19:54 Відповісти
Ахтунг! Ке
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15.11.2024 19:56 Відповісти
Ага, із швидістю 5-8 зданих населених пунктів в тиждень
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15.11.2024 20:54 Відповісти
 
 