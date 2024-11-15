Україна веде боротьбу за звільнення всіх своїх територій, окупованих Росією, - Умєров

Україна веде боротьбу за звільнення усіх своїх територій, захоплених Росією впродовж останнього десятиліття. Будь-які заяви про те, що Київ готовий змістити пріоритети зі звільнення території на безпеку, є хибними.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції з норвезьким колегою в Осло, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей",- сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, нещодавні повідомлення у пресі про те, що Україна зміщує фокус у війні від звільнення територій на довготривалу безпеку, неправдиві та є частиною зусиль російської пропаганди.

"Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас - це частина України",- заявив Умєров, додавши, що люди, які живуть на окупованих Росією територіях, чекають на звільнення.

Нагадаємо, що напередодні видання New York Times із посиланням на слова неназваного українського високопосадовця повідомляло, що Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не поверненню окупованих РФ територій.

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