58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України продовжують виступати проти територіальних поступок Росії.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок. Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок", - йдеться в дослідженні.

Водночас частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%.

"Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок (поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було)", - зазначили соціологи.

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На Заході та в Центру ситуація фактично не змінилася - 59-60% категорично проти жодних поступок, а 31-32% готові до певних поступок.

"На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%, переважно за рахунок меншої частки тих, хто не визначився із своїми думками). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз).

На Сході з огляду на відносно невелику кількість респондентів формально різниця в межах похибки, хоча на рівні тенденції можна говорити про зростання частки тих, хто загалом готовий до певних поступок (з 33% до 40%). Водночас на Сході 50% респондентів попри все категорично проти територіальних поступок" ,- додали в КМІС.

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Опитування проводилося упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. Було опитано 2004 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.