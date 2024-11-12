58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України продовжують виступати проти територіальних поступок Росії.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок. Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – наразі 32% готові до територіальних поступок", - йдеться в дослідженні.
Водночас частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, відповідно, знижувалася до травня 2024 року і сягнула 55%.
"Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок (поточний показник у межах статистичної похибки порівняно із травнем, тобто формально змін не було)", - зазначили соціологи.
На Заході та в Центру ситуація фактично не змінилася - 59-60% категорично проти жодних поступок, а 31-32% готові до певних поступок.
"На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%, переважно за рахунок меншої частки тих, хто не визначився із своїми думками). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз).
На Сході з огляду на відносно невелику кількість респондентів формально різниця в межах похибки, хоча на рівні тенденції можна говорити про зростання частки тих, хто загалом готовий до певних поступок (з 33% до 40%). Водночас на Сході 50% респондентів попри все категорично проти територіальних поступок" ,- додали в КМІС.
Опитування проводилося упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. Було опитано 2004 респонденти.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.
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Парагрвайський сценарій пропонуєте добродію, під бронею чи пенс ?
Угомонісь, незламник
Но тебе за океаном не видно.
Якщо ні, нічого він вже не забере, 99% того що він забрав, окуповано в перший місяць війни - коли в України був прохідний двір.
Ну якщо від 53% відняти потужних патріотів Чикагщини і Мюнхенщини, заброньованих і відсрочених чиновників, пенсіонерів із західноукраїнських сіл над якими пролітає 1 шахед в рік?
За даними соціального дослідження понад 90% українців готові терпіти без світла та тепла два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
Порожня дія.
як політичним шляхом та мирно повертають, і що є якісь повертання?
А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої української землі будем
теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?
А з 2014 р. кривава кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
1. Військові
2. Чоловіки придатні для мобілізації
Це єдині люди думка яких має значення в цьому питанні.
А це не опитування а туфта
Нікому твоя пропаганда про гвалтування не требя
Однак територіальна цілісність і непорушність кордонів держави - то не тільки конституційна норма. Це основополжні засади самого існування держави.
"«За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності» ?????
Млять, ЗА ЧТО воевать если Украина потеряет независимость?
Безмозглое стадо.....