58% украинцев - против территориальных уступок, 32% готовы отказаться от территорий ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины продолжают выступать против территориальных уступок России.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась - сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", - говорится в исследовании.
В то же время доля тех, кто выступает против территориальных уступок, соответственно, снижалась до мая 2024 года и достигла 55%.
"По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на все сложные обстоятельства, большинство украинцев - 58% - выступали против любых территориальных уступок (текущий показатель в пределах статистической погрешности по сравнению с маем, то есть формально изменений не было)", - отметили социологи.
На Западе и в Центре ситуация фактически не изменилась - 59-60% категорически против каких-либо уступок, а 31-32% готовы к определенным уступкам.
"На Юге Украины стало немного больше тех, кто категорически против любых уступок (с 46% до 56%, преимущественно за счет меньшей доли тех, кто не определился со своим мнением). В то же время доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам, не изменилась (36% в мае и 33% сейчас).
На Востоке, учитывая относительно небольшое количество респондентов формально разница - в пределах погрешности, хотя на уровне тенденции можно говорить о росте доли тех, кто в целом готов к определенным уступкам (с 33% до 40%). В то же время на Востоке 50% респондентов, несмотря ни на что, категорически против территориальных уступок", - добавили в КМИС.
Опрос проводился в течение 20 сентября-3 октября 2024 года. Было опрошено 2004 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
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Парагрвайський сценарій пропонуєте добродію, під бронею чи пенс ?
Угомонісь, незламник
Но тебе за океаном не видно.
Якщо ні, нічого він вже не забере, 99% того що він забрав, окуповано в перший місяць війни - коли в України був прохідний двір.
Ну якщо від 53% відняти потужних патріотів Чикагщини і Мюнхенщини, заброньованих і відсрочених чиновників, пенсіонерів із західноукраїнських сіл над якими пролітає 1 шахед в рік?
За даними соціального дослідження понад 90% українців готові терпіти без світла та тепла два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
Порожня дія.
як політичним шляхом та мирно повертають, і що є якісь повертання?
А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої української землі будем
теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?
А з 2014 р. кривава кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
1. Військові
2. Чоловіки придатні для мобілізації
Це єдині люди думка яких має значення в цьому питанні.
А це не опитування а туфта
Нікому твоя пропаганда про гвалтування не требя
Однак територіальна цілісність і непорушність кордонів держави - то не тільки конституційна норма. Це основополжні засади самого існування держави.
"«За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності» ?????
Млять, ЗА ЧТО воевать если Украина потеряет независимость?
Безмозглое стадо.....