58% украинцев - против территориальных уступок, 32% готовы отказаться от территорий ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины продолжают выступать против территориальных уступок России.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась - сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", - говорится в исследовании.

В то же время доля тех, кто выступает против территориальных уступок, соответственно, снижалась до мая 2024 года и достигла 55%.

"По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на все сложные обстоятельства, большинство украинцев - 58% - выступали против любых территориальных уступок (текущий показатель в пределах статистической погрешности по сравнению с маем, то есть формально изменений не было)", - отметили социологи.

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На Западе и в Центре ситуация фактически не изменилась - 59-60% категорически против каких-либо уступок, а 31-32% готовы к определенным уступкам.

"На Юге Украины стало немного больше тех, кто категорически против любых уступок (с 46% до 56%, преимущественно за счет меньшей доли тех, кто не определился со своим мнением). В то же время доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам, не изменилась (36% в мае и 33% сейчас).

На Востоке, учитывая относительно небольшое количество респондентов формально разница - в пределах погрешности, хотя на уровне тенденции можно говорить о росте доли тех, кто в целом готов к определенным уступкам (с 33% до 40%). В то же время на Востоке 50% респондентов, несмотря ни на что, категорически против территориальных уступок", - добавили в КМИС.

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Опрос проводился в течение 20 сентября-3 октября 2024 года. Было опрошено 2004 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.