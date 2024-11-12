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Новости Война
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58% украинцев - против территориальных уступок, 32% готовы отказаться от территорий ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Готовність українців до територіальних поступок: опитування КМІС

Большинство граждан Украины продолжают выступать против территориальных уступок России.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась - сейчас 32% готовы к территориальным уступкам", - говорится в исследовании.

В то же время доля тех, кто выступает против территориальных уступок, соответственно, снижалась до мая 2024 года и достигла 55%.

"По состоянию на начало октября 2024 года, несмотря на все сложные обстоятельства, большинство украинцев - 58% - выступали против любых территориальных уступок (текущий показатель в пределах статистической погрешности по сравнению с маем, то есть формально изменений не было)", - отметили социологи.

Готовність українців до територіальних поступок: опитування КМІС

Также читайте: Число граждан, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось до 63%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На Западе и в Центре ситуация фактически не изменилась - 59-60% категорически против каких-либо уступок, а 31-32% готовы к определенным уступкам.

"На Юге Украины стало немного больше тех, кто категорически против любых уступок (с 46% до 56%, преимущественно за счет меньшей доли тех, кто не определился со своим мнением). В то же время доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам, не изменилась (36% в мае и 33% сейчас).

На Востоке, учитывая относительно небольшое количество респондентов формально разница - в пределах погрешности, хотя на уровне тенденции можно говорить о росте доли тех, кто в целом готов к определенным уступкам (с 33% до 40%). В то же время на Востоке 50% респондентов, несмотря ни на что, категорически против территориальных уступок", - добавили в КМИС.

Читайте также: Дуда - сторонникам территориальных уступок Украины: "Если вы так щедры по отношению к РФ, почему бы не отдать ей кусок своей земли?"

Готовність українців до територіальних поступок: опитування КМІС

Опрос проводился в течение 20 сентября-3 октября 2024 года. Было опрошено 2004 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

опрос (2821) территориальная целостность (209) КМИС (328)


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Топ комментарии
+27
А хто вам пропонує те "завершення війни" в обмін на територіальні поступки? Звідки це лайно з усіх вутюгів?
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12.11.2024 11:22
+18
А можно посмотреть проценты с учетом пола опрашиваемых? Мне почему то кажется что против территориальных уступок - хотя бы временных на основе сложившейся де-факто ситуации больше всех те кому не светит - во всяком случае пока - оказаться в окопе.
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12.11.2024 11:25
+13
Легко жити гаслами.
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12.11.2024 11:34
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захоче. і воно так і буде.
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12.11.2024 11:47 Ответить
А хто дасть гарантію, що Україна зможе витримати ще 5 років війни?
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12.11.2024 11:58 Ответить
ви маєте надію в перемозі з зеленським?
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12.11.2024 12:02 Ответить
Давайте воювати ці 5 років, бо бачте ***** може підготуватись до війни, а ми відповідно будемо шашлики весь час маринувати, але те де буде проходити ЛБЗ через 5 років нікого не хвилює.
Парагрвайський сценарій пропонуєте добродію, під бронею чи пенс ?
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12.11.2024 12:37 Ответить
Заброньований пенс, командир ТРО Варшава, заслужений штурмовик ресторанів Монако, за війну до останнього москаля😁
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12.11.2024 13:16 Ответить
"Дослідження" фейкове. Пофіг що воно, якщо і було проведене (в чому я сумніваюсь), показало. Головне для зелені надрукувати потрібний "зєлєні" результат і апелюючи до нього почати переконувати лохів в необхідності переговорів з ******. Бо інакше економіці ********** і ***** особисто *******. І ***** тисне на єрмака, єрмак тисне на зєлєнского, а зєлєнскій крутиться як воша на гребінці. Кращі частини вже мали загинути на курщині, а вони (ЗСУ) воюють. Донецьку та Луганську області мали вже здати кацапам, а вони (ЗСУ) воюють... Не пощастило жидобільшовичкам зєльоним з народом - налапшати на виборах получилось, а от запхати в кацапське стійло ніяк не виходить. Вже і Трампа з Маском "цитують" з усіх щілин, а воно все одно не спрацьовує. Бо все брехня і зеленим чортам вже не вірять. Нам своє робить - знищувати окупантів.
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12.11.2024 11:46 Ответить
Та вже назнищувались, що своїх недорахуваись
Угомонісь, незламник
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12.11.2024 15:37 Ответить
Супер! так і є
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12.11.2024 15:39 Ответить
Спеціально для оцих 32%: *****, що ви відмовитеся від цих територій. *****!!! Бо залишиться решта територій. За які буде нова війна.
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12.11.2024 11:57 Ответить
А оці 58% вже всі на фронті? Чи вони проти поступок з тилу, а воював щоб за них хтось інший?
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12.11.2024 12:00 Ответить
Вообще не понимаю, какие проблемы могут быть с мобилизацией в стране, где 58% українців проти територіальних поступок.
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12.11.2024 12:07 Ответить
Да? А вот официальные лица министерства обороны и генштаба иного мнения.

Но тебе за океаном не видно.
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12.11.2024 12:25 Ответить
Немає де, в пабах Манчестера? Ну це дійсно так.
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12.11.2024 12:34 Ответить
А проблеми є, бо ці 58% потужних героїв проти поступок, але і проти мобілізації. Ось такі інфантильні українчики.
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12.11.2024 13:18 Ответить
При кріпацтві хоч продавала за гроші разом з кріпаками землю,а тут віддай і вам нічєво нє будєт(Точно нічєво нє будєт?(((
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12.11.2024 12:25 Ответить
Ці 32%, звісно, згодні на поступки не за рахунок своїх будинків, сіл і міст.
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12.11.2024 12:25 Ответить
Шось ви *уйню верзете, вуйку.
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12.11.2024 13:10 Ответить
А інші 58% проти поступок за рахунок чужих життів, які будуть гинути, але самі з коментів не вилазять і на фронт не поспішають
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12.11.2024 13:19 Ответить
А чого мені поспішати? Принцип армії - ніколи не від чого не відмовляйся, але сам нікуди не лізь. Я в Резерві зарегався, далі діло за ТЦК. Якщо вирішать, що я потрібен - я не ховаюсь. А ти як?
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12.11.2024 13:53 Ответить
не звертайте на нього уваги, це троль
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12.11.2024 14:05 Ответить
Я знаю, але цих тролів, нажаль, теж читають нормальні люди, і спростовувати ці вкиди теж потрібно. Але, нажаль, в них це робота, а в мене ні, і обмежені можливості їх чмирити.
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12.11.2024 14:25 Ответить
потеря территорий не приведет к миру. Следующая война путлера заберет еще 20 процентов територии, рашафашисты выйдут на Днепр. Следующая война будет ЗА ДНЕПРОМ, на правом берегу, и так , лет за 5-7 они выйдут на польскую границу. И наши Еврапейские братья-саюзники понюхают, чем пахнет руззкий фашизм. Беда в том, что в Европе выборы, и каждого политика интересует очень короткий срок, в который он должен усидеть на троне. А что будет дальше, то не его проблема. Ведь ракеты и бомбы , которые падают на Украинские города построены на гроши, которые путлер получил от меркель, шредера, берлускони, орбана, и прочих уродов, которые бабло ставили выше демократических ценностей.
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12.11.2024 12:27 Ответить
Кто вам доктор что до следующей войны путлера вы будете жарить шашлыки?
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12.11.2024 12:31 Ответить
Якщо знову голосувати за шашлики, в білоруський бітум вкидатив 5 раз більше грошей ніж на зброю, а на серіальчики в 10 раз більше ніж на фортифікації - звичайно забере.
Якщо ні, нічого він вже не забере, 99% того що він забрав, окуповано в перший місяць війни - коли в України був прохідний двір.
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12.11.2024 12:38 Ответить
Прикольно , а відвоювавати хто буде ? Жінки ?
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12.11.2024 14:39 Ответить
Бачу тепер у багатьох реєстрація 12 листопада і номери. Думав тільки мене викинуло з аккаунта назавжди.
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12.11.2024 12:41 Ответить
Схоже, всіх викинуло, при спробі зайти через гугл, доступу не було, а тепер якийсь номер причепило.
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12.11.2024 13:03 Ответить
Номер тому що це вже інший, новий аккаунт.
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12.11.2024 13:09 Ответить
Можливо сайт хакнули.
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12.11.2024 13:10 Ответить
Каска, броннік, автомат, окоп, стрілять москаль,... просто усратца. Слова не мої, автор відомий.
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12.11.2024 12:42 Ответить
Ого, як акцент змістився. Раніше було близько 70% проти територіальних поступок, ще не так давно "опитували", влітку здається.
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12.11.2024 13:02 Ответить
А скільки з них безпосередньо воюють чи готові воювати хоч зараз?
Ну якщо від 53% відняти потужних патріотів Чикагщини і Мюнхенщини, заброньованих і відсрочених чиновників, пенсіонерів із західноукраїнських сіл над якими пролітає 1 шахед в рік?
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12.11.2024 13:19 Ответить
З 58% всі воюють і готові воювати. Щоправда, чужими руками...
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12.11.2024 13:22 Ответить
А это разве какое-то значение имеет, кацап? Во время войны никакими соцопросами или выборами мобилизацию не остановишь, так и передай сородичам своим.
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12.11.2024 15:58 Ответить
То ти вже мобілізувався чи хоробро підгавкуєш з Чикаго?
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12.11.2024 20:06 Ответить
Мне не хватало ещё перед кацапней и их челядью мерзкой отчитываться.
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12.11.2024 20:48 Ответить
Ці опитування приблизно з такої ж опери:

За даними соціального дослідження понад 90% українців готові терпіти без світла та тепла два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
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12.11.2024 13:27 Ответить
Вона просто досліджувала себе і свої подруг які без світла і тепла жодного дня не сиділи )
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12.11.2024 14:36 Ответить
Після територіальних уступок будуть ще уступки і ще і ще і ще...а потім всі просто виїдуть і країна буде знищена. Це і є вся суть
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12.11.2024 13:32 Ответить
Як завжди фейкові опроси під час любих війн.
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12.11.2024 13:35 Ответить
Це заміри на новину. Статистика не має значення, якщо її не можна перевірити.
Порожня дія.
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12.11.2024 14:10 Ответить
Тимчасово окупований кремлівськими фашистами український Крим вже 10 років
як політичним шляхом та мирно повертають, і що є якісь повертання?
А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої української землі будем
теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?
А з 2014 р. кривава кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії.
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12.11.2024 14:10 Ответить
Думаю, що кістяк цих незламних складають пенсіонери з областей на захід він Дніпра. Особливо, коли не мають дітей чт внуків чоловічої статі, або коли ті за кордоном
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12.11.2024 14:27 Ответить
Давайте так, кого треба опитувати ?
1. Військові
2. Чоловіки придатні для мобілізації
Це єдині люди думка яких має значення в цьому питанні.
А це не опитування а туфта
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12.11.2024 14:27 Ответить
Так, я непридатний до мобілізації хворий пенсіонер, але який готовий захищати свій будинок, мікрорайон, район, якщо дадуть зброю, бо якщо окупують, життя не буде, повинен бути більше уражений у правах порівняно з придатними до мобілізації ухилянтами, які тікають і тонуть у Тисі, щоб їх не мобіілізувалиє **** у вас соціологія і уявлення про правову справедливість.
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12.11.2024 17:41 Ответить
Тобто питати у військових і тиах хто ними стане, це **** соціалогія. А слухати старого діда це не **** ? Ну норм, он в рашці вже одне старе ***** накомандувалось.
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12.11.2024 18:11 Ответить
Для 32%: Матимемо те ж саме лайно, що і зараз, тільки на зменшеній території. Якщо хочеш мати сороміцький мир, а не війну - матимер і його і війну разом. Поки жива/ий сам/а і твої діти. русня гвалтуватиме і вас обох і ваших дітей, а потім вас по-звірячому повбиває, причому, усе це - на ваших очах. Живі позаздрять мертвим. Бийся!
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12.11.2024 15:27 Ответить
"Бийся" - сказав пропагандон з Німеччини
Нікому твоя пропаганда про гвалтування не требя
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12.11.2024 15:41 Ответить
Реєстрація: 12.11.2024. Иди бражки глотни кацап, тебя здесь не требя
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12.11.2024 16:03 Ответить
Складне питання насправді. Той довбаний бамбас всі тридцять з гаком років не вважав себе українським. Це може здаватись дивним, але навіть у Криму не було такого оскаженіння до української державності.
Однак територіальна цілісність і непорушність кордонів держави - то не тільки конституційна норма. Це основополжні засади самого існування держави.
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12.11.2024 15:45 Ответить
Фінська держава в 39-му перестала існувати? Азербайджан? Молдова? Грузія?
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13.11.2024 00:46 Ответить
Эти дыбилы не смогли даже прочитать вопрос, на который отвечали!
"«За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності» ?????

Млять, ЗА ЧТО воевать если Украина потеряет независимость?
Безмозглое стадо.....
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12.11.2024 17:37 Ответить
А думаю твоя помойка скорее *********, от просто уверен
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12.11.2024 18:43 Ответить
дурень думкой богатіє...
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13.11.2024 11:50 Ответить
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