РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5529 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 398 11

Российская атака на Одессу в ночь на 15 ноября: в городе повреждено почти 400 квартир. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе в результате российской атаки в ночь на 15 ноября пострадали около 400 квартир в трех районах города.

Об этом сообщил Одесский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 17:00 в Одессе пострадало:

  • В Приморском районе - 295 квартир в 35 домах;
  • В Хаджибейском районе - 79 квартир в 8 домах;
  • В Пересыпском районе - 18 квартир в 5 домах.

В горсовете добавили, что в Хаджибейском и Приморском районах обход квартир еще продолжается.

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Напомним, что в ночь на 15 ноября враг запустил по Одессе много беспилотников, не всех их можно было сбить над морем.

В результате российской атаки, в Одессе погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля.

Также читайте: Покровск на 40% без электричества, нет воды и отопления, - ГВА

обстрел (27107) Одесса (7878) повреждение (165)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Ага! А писаки-захисники "русскай Адєсси" і далі звонитимуть на весь світ, що Одесу руйнує українізація а не кацапська зброя! Труханов, як тобі ракетна русифікація? Заходить?
показать весь комментарий
15.11.2024 22:05
+5
Александр Коваленко (злой одессит):
Одесса… Очередная очень хреновая ночь…
В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.
Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать. И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!
На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро... Прекрасно. Весьма своевременно. Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?
Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей - 2-6 секунд. Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:14
+4
(злой одессит, окончание): Помимо неплохого и очень нужного ЗРК Roland есть ещё очень интересная ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral. Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причём ракетами к данной системе были весьма и весьма распространённые, а так же до сих пор применяемые - AIM-9.
В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.
Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…
Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса - это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные - поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ого(((
показать весь комментарий
15.11.2024 22:03 Ответить
Ну це двір з десяти під'їздів 10 поверхових будинків.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:17 Ответить
Ага! А писаки-захисники "русскай Адєсси" і далі звонитимуть на весь світ, що Одесу руйнує українізація а не кацапська зброя! Труханов, як тобі ракетна русифікація? Заходить?
показать весь комментарий
15.11.2024 22:05 Ответить
Ростислав, ну ты ж это. Из окопа пишешь? Да? Защищаешь украинскую Одессу одной рукой сюда а другой орков косишь. Я правильно понимаю?
показать весь комментарий
15.11.2024 23:44 Ответить
Александр Коваленко (злой одессит):
Одесса… Очередная очень хреновая ночь…
В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.
Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать. И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!
На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро... Прекрасно. Весьма своевременно. Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?
Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей - 2-6 секунд. Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:14 Ответить
(злой одессит, окончание): Помимо неплохого и очень нужного ЗРК Roland есть ещё очень интересная ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral. Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причём ракетами к данной системе были весьма и весьма распространённые, а так же до сих пор применяемые - AIM-9.
В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.
Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…
Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса - это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные - поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:15 Ответить
соррі, ссиль забув: https://t.me/zloyodessit/23025
показать весь комментарий
15.11.2024 22:16 Ответить
Злий одесит такий самий мрійник як і зелені. У 2022 році ще читав, потім його канал перетворився на телемарафон
показать весь комментарий
15.11.2024 22:31 Ответить
Ну , а Ви ,як можетє не розуміти , що ЗЕЗРАДНИКИ ніякі не мрійники не « дурашлепи» , як кажє Поярков, а ЛІКВІДАТОРИ України ! Мініпутлер робє все СИСТЕМНО , згодно з ОМАНСЬКИм планом ! Не вийшло здати Київ за три дні ,залишився виконувати д'явольські ФСБшні накази, як не дати ПЕРЕМОГТИ , патріотичним генералам , офіцерам , добровольцям , саботувати і руйнувати підтримку Світу …………… І ПАРАЛЕЛЬНО. МАРОДЕРИТИ в три глотки , на бето знають, що від Держави не залишиться нічого
показать весь комментарий
16.11.2024 01:07 Ответить
 
 