Российская атака на Одессу в ночь на 15 ноября: в городе повреждено почти 400 квартир. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе в результате российской атаки в ночь на 15 ноября пострадали около 400 квартир в трех районах города.
Об этом сообщил Одесский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на 17:00 в Одессе пострадало:
- В Приморском районе - 295 квартир в 35 домах;
- В Хаджибейском районе - 79 квартир в 8 домах;
- В Пересыпском районе - 18 квартир в 5 домах.
В горсовете добавили, что в Хаджибейском и Приморском районах обход квартир еще продолжается.
Напомним, что в ночь на 15 ноября враг запустил по Одессе много беспилотников, не всех их можно было сбить над морем.
В результате российской атаки, в Одессе погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля.
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Одесса… Очередная очень хреновая ночь…
В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.
Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать. И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!
На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро... Прекрасно. Весьма своевременно. Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?
Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей - 2-6 секунд. Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.
В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.
Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…
Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса - это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные - поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.
Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.