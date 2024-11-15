Российская атака на Одессу в ночь на 15 ноября: в городе повреждено почти 400 квартир. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе в результате российской атаки в ночь на 15 ноября пострадали около 400 квартир в трех районах города.

Об этом сообщил Одесский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 17:00 в Одессе пострадало:

В Приморском районе - 295 квартир в 35 домах;

В Хаджибейском районе - 79 квартир в 8 домах;

В Пересыпском районе - 18 квартир в 5 домах.

В горсовете добавили, что в Хаджибейском и Приморском районах обход квартир еще продолжается.

Напомним, что в ночь на 15 ноября враг запустил по Одессе много беспилотников, не всех их можно было сбить над морем.

В результате российской атаки, в Одессе погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Поврежден храм, жилые дома, магазин, гаражи, магистральный трубопровод теплоснабжения, транспортные средства. В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули балконы, кровля.

Также читайте: Покровск на 40% без электричества, нет воды и отопления, - ГВА