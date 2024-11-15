Російська атака на Одесу у ніч на 15 листопада: у місті пошкоджено майже 400 квартир. ФОТОрепортаж

В Одесі внаслідок російської атаки у ніч на 15 листопада постраждали близько 400 квартир у трьох районах міста.

Про це повідомила Одеська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на 17:00 в Одесі постраждало:

У Приморському районі - 295 квартир у 35 будинках;

У Хаджибейському районі - 79 квартир у 8 будинках;

У Пересипському районі - 18 квартир у 5 будинках.

У міськраді додали, що у Хаджибейському та Приморському районах обхід квартир ще триває.

Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада ворог запустив по Одесі багато безпілотників, не всіх їх можна було збити над морем.

Внаслідок російської атаки, в Одесі загинула жінка, ще десять людей дістали поранення. Пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.

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