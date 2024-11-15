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Російська атака на Одесу у ніч на 15 листопада: у місті пошкоджено майже 400 квартир. ФОТОрепортаж

В Одесі внаслідок російської атаки у ніч на 15 листопада постраждали близько 400 квартир у трьох районах міста.

Про це повідомила Одеська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на 17:00 в Одесі постраждало:

  • У Приморському районі - 295 квартир у 35 будинках;
  • У Хаджибейському районі - 79 квартир у 8 будинках;
  • У Пересипському районі - 18 квартир у 5 будинках.

У міськраді додали, що у Хаджибейському та Приморському районах обхід квартир ще триває.

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Наслідки обстрілу РФ по Одесі

Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада ворог запустив по Одесі багато безпілотників, не всіх їх можна було збити над морем. 

Внаслідок російської атаки, в Одесі загинула жінка, ще десять людей дістали поранення. Пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.

Читайте також: Ворог вночі атакував Одесу "шахедами", а не дронами-приманками

Автор: 

обстріл (28435) Одеса (5451) пошкодження (168)


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Топ коментарі
+8
Ага! А писаки-захисники "русскай Адєсси" і далі звонитимуть на весь світ, що Одесу руйнує українізація а не кацапська зброя! Труханов, як тобі ракетна русифікація? Заходить?
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15.11.2024 22:05
+5
Александр Коваленко (злой одессит):
Одесса… Очередная очень хреновая ночь…
В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.
Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать. И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!
На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро... Прекрасно. Весьма своевременно. Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?
Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей - 2-6 секунд. Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.
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15.11.2024 22:14
+4
(злой одессит, окончание): Помимо неплохого и очень нужного ЗРК Roland есть ещё очень интересная ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral. Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причём ракетами к данной системе были весьма и весьма распространённые, а так же до сих пор применяемые - AIM-9.
В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.
Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…
Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса - это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные - поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.
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15.11.2024 22:15
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ого(((
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15.11.2024 22:03 Відповісти
Ну це двір з десяти під'їздів 10 поверхових будинків.
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15.11.2024 22:17 Відповісти
Ага! А писаки-захисники "русскай Адєсси" і далі звонитимуть на весь світ, що Одесу руйнує українізація а не кацапська зброя! Труханов, як тобі ракетна русифікація? Заходить?
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15.11.2024 22:05 Відповісти
Ростислав, ну ты ж это. Из окопа пишешь? Да? Защищаешь украинскую Одессу одной рукой сюда а другой орков косишь. Я правильно понимаю?
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15.11.2024 23:44 Відповісти
Александр Коваленко (злой одессит):
Одесса… Очередная очень хреновая ночь…
В ноябре 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО Одессы и Одесской области будут усилены. Заявление это прозвучало после того, как в 2023-м РОВ устроили масштабный террор города.
Но, сказать, что как-то кардинально изменилась ситуация с ударами по городу, я не могу сказать. И я даже не говорю об ударах баллистическими ракетами по городу, регулярно осуществляемым РОВ, поскольку Одесса не прикрыта ЗРК Patriot или SAMP/T. Хотя… в 2023 году в Одессе, в ходе очередного акта зернового террора, который продолжался несколько месяцев, был разрушен одной из российских ракет Спасо-Преображенский собор, в котором до момента его разрушения, в ходе литургий, славился патриарх Кирилл. Но, не в этом дело, а в том, что у Италии, после этого акта террора, были запрошены не финансы на ПВО, а 500 тысяч евро на восстановление собора секты коллаборационистов!
На 2023-й год, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро... Прекрасно. Весьма своевременно. Тогда же я задался вопросом, почему Украина не запрашивала у Германии снятые с вооружения ЗРК ближнего радиуса действия Roland? Хорошо, вы не передаёте нам ЗРК Crotal или Alvis Stormer в нужном количестве, но пылящиеся на складах ЗРК Roland?
Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стала Roland-3, серийное производство которой стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 м/с, дальность полёта до 8,5 км, а максимальная эффективная высота уничтожения цели - 6000 м. Масса боевой части - 9,1 кг. Время реакции для первой цели составляет 6-8 секунд, а для последующих целей - 2-6 секунд. Фактически, если по побережью Одессы разместить батарею ЗРК Roland, или 6-8 пусковых установок, позволило бы полностью обеспечить безопасность городу, посредством уничтожения воздушных целей над городом.
показати весь коментар
15.11.2024 22:14 Відповісти
(злой одессит, окончание): Помимо неплохого и очень нужного ЗРК Roland есть ещё очень интересная ЗРК MIM -72A/M48 Chaparral. Данная система была принята на вооружение в 1969 году, но к 1997 полностью выведена из состава Армии США. В свою очередь, у США на вооружении было 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причём ракетами к данной системе были весьма и весьма распространённые, а так же до сих пор применяемые - AIM-9.
В зависимости от модификации ракеты данный ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, что даёт ей возможность перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов-камикадзе до крылатых ракет.
Но… Но, нет. И это "нет", потому, что когда по СМИ будут говорить: "Дорогие друзья, нам передали три батареи Chaparral, чтобы закрыть Одессу и Харьков!" быдломасса не так сойдёт на экстаз, как если бы им сказали: "Дорогие друзья, нам передадут семь систем ЗРК Patriot!" вот только непонятно и когда и в каком количестве…
Одесса это важный логистический узел, экономический и не только. Одесса - это стратегически важный локационный объект, простите, дорогие харьковчане, но играющая куда более важную роль чем Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев… тот кто понимает, тот понимает, все остальные - поставьте мне свечки за упокой, но это правда. Только поставьте в своих городах и сёлах не в забегаловках РПЦвУ, а в храмах ПЦУ.

Но, Одесса, как была на обочине, так там и остаётся.
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15.11.2024 22:15 Відповісти
соррі, ссиль забув: https://t.me/zloyodessit/23025
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15.11.2024 22:16 Відповісти
Злий одесит такий самий мрійник як і зелені. У 2022 році ще читав, потім його канал перетворився на телемарафон
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15.11.2024 22:31 Відповісти
Ну , а Ви ,як можетє не розуміти , що ЗЕЗРАДНИКИ ніякі не мрійники не « дурашлепи» , як кажє Поярков, а ЛІКВІДАТОРИ України ! Мініпутлер робє все СИСТЕМНО , згодно з ОМАНСЬКИм планом ! Не вийшло здати Київ за три дні ,залишився виконувати д'явольські ФСБшні накази, як не дати ПЕРЕМОГТИ , патріотичним генералам , офіцерам , добровольцям , саботувати і руйнувати підтримку Світу …………… І ПАРАЛЕЛЬНО. МАРОДЕРИТИ в три глотки , на бето знають, що від Держави не залишиться нічого
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16.11.2024 01:07 Відповісти
 
 