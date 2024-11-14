У Вовчанську бої йдуть по всьому місту та прилеглих територіях, ЗСУ контролюють ситуацію, - ОТУ "Харків"
У Вовчанську не залишилось жодної вцілілої будівлі. Бої тривають по всьому місту та прилеглих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в телеетері сказав речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.
За його словами, попри постійні бої, українські війська контролюють ситуацію.
Романов також повідомив, що ворог намагається рухатись у бік населених пунктів Стариця та Липці, аби наблизитись до Харкова.
Там (у Липцях – ред.) також триває оборона... цей напрямок надійно контролюється українськими захисниками", - зазначив речник ОТУ "Харків".
Він додав, що наближення ворога до Харкова дало б можливість противнику розгорнути там артилерійські позиції для обстрілів міста зі ствольної артилерії.
Водночас Романов запевнив, що будь-яка артилерія, будь-які інші сили противника, які виявляються, одразу знищуються вогнем українських воїнів.
В ОТУ "Харків" розповіли, що ворог на Харківщині почав більш активно застосовувати броньовану техніку під час штурмів.
Там додали, що головна мета росіян зараз - якнайдалі зайти на українську територію і там закріпитися.
Будь ласка, зачекайте...
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