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Новини Війна
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У Вовчанську бої йдуть по всьому місту та прилеглих територіях, ЗСУ контролюють ситуацію, - ОТУ "Харків"

ОТУ Харків про ситуацію у Вовчанську

У Вовчанську не залишилось жодної вцілілої будівлі. Бої тривають по всьому місту та прилеглих територіях. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в телеетері сказав речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.

За його словами, попри постійні бої, українські війська контролюють ситуацію. 

Романов також повідомив, що ворог намагається рухатись у бік населених пунктів Стариця та Липці, аби наблизитись до Харкова.

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Там (у Липцях – ред.) також триває оборона... цей напрямок надійно контролюється українськими захисниками", - зазначив речник ОТУ "Харків".

Він додав, що наближення ворога до Харкова дало б можливість противнику розгорнути там артилерійські позиції для обстрілів міста зі ствольної артилерії.

Водночас Романов запевнив, що будь-яка артилерія, будь-які інші сили противника, які виявляються, одразу знищуються вогнем українських воїнів.

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В ОТУ "Харків" розповіли, що ворог на Харківщині почав більш активно застосовувати броньовану техніку під час штурмів.

Там додали, що головна мета росіян зараз - якнайдалі зайти на українську територію і там закріпитися.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3745) Вовчанськ (414)


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Коротше..з Вовчанська відійшли. Речники ...йдіть нах.
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14.11.2024 18:49 Відповісти
Думаю, що робиться усе можливе. З тилу не можна всього знати.
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14.11.2024 19:13 Відповісти
ничего не контролируют-не кому
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14.11.2024 19:22 Відповісти
все контролируем и контролируем- а враг забирает территории по сумасшедшему- быстрей решайте что-то , а не контролируем
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14.11.2024 19:23 Відповісти
Ага, котролюють, а завтра буде новина "ворог окупував Вовчанськ".
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14.11.2024 19:51 Відповісти
до завтра ще 10 хвилин....
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14.11.2024 23:52 Відповісти
"що головна мета росіян зараз - якнайдалі зайти на українську територію і там закріпитися."А хіба в них була інша мета останній рік?(((То щось робіть : або їбаште їх з усього і літаки ,і ракети ,і не знаю ..пістолети,або не брешіть людям,не бусикуйти баласт ,а йдіть на ******* капітуляцію(Скільки можна брехати по складність ситуацій та конторльованість?(((
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14.11.2024 19:59 Відповісти
Брешуть! - потрібно ще вкрасти чуть-чуть!
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14.11.2024 23:53 Відповісти
 
 