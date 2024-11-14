В Волчанске бои идут по всему городу и прилегающим территориям, ВСУ контролируют ситуацию, - ОТГ "Харьков"
В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания. Бои продолжаются по всему городу и прилегающих территориях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в телеэфире сказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.
По его словам, несмотря на постоянные бои, украинские войска контролируют ситуацию.
Романов также сообщил, что враг пытается двигаться в сторону населенных пунктов Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову.
Там (в Липцах. - Ред.) также продолжается оборона... это направление надежно контролируется украинскими защитниками", - отметил спикер ОТГ "Харьков".
Он добавил, что приближение врага к Харькову дало бы возможность противнику развернуть там артиллерийские позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии.
В то же время Романов заверил, что любая артиллерия, любые другие силы противника, которые обнаруживаются, сразу уничтожаются огнем украинских воинов.
В ОТГ "Харьков" рассказали, что враг на Харьковщине начал более активно применять бронированную технику во время штурмов.
Там добавили, что главная цель россиян сейчас - как можно дальше зайти на украинскую территорию и там закрепиться.
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