В Волчанске бои идут по всему городу и прилегающим территориям, ВСУ контролируют ситуацию, - ОТГ "Харьков"

В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания. Бои продолжаются по всему городу и прилегающих территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в телеэфире сказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

По его словам, несмотря на постоянные бои, украинские войска контролируют ситуацию.

Романов также сообщил, что враг пытается двигаться в сторону населенных пунктов Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову.

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Там (в Липцах. - Ред.) также продолжается оборона... это направление надежно контролируется украинскими защитниками", - отметил спикер ОТГ "Харьков".

Он добавил, что приближение врага к Харькову дало бы возможность противнику развернуть там артиллерийские позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии.

В то же время Романов заверил, что любая артиллерия, любые другие силы противника, которые обнаруживаются, сразу уничтожаются огнем украинских воинов.

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В ОТГ "Харьков" рассказали, что враг на Харьковщине начал более активно применять бронированную технику во время штурмов.

Там добавили, что главная цель россиян сейчас - как можно дальше зайти на украинскую территорию и там закрепиться.