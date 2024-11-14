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Новости Война
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В Волчанске бои идут по всему городу и прилегающим территориям, ВСУ контролируют ситуацию, - ОТГ "Харьков"

ОТУ Харків про ситуацію у Вовчанську

В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания. Бои продолжаются по всему городу и прилегающих территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в телеэфире сказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

По его словам, несмотря на постоянные бои, украинские войска контролируют ситуацию.

Романов также сообщил, что враг пытается двигаться в сторону населенных пунктов Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову.

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Там (в Липцах. - Ред.) также продолжается оборона... это направление надежно контролируется украинскими защитниками", - отметил спикер ОТГ "Харьков".

Он добавил, что приближение врага к Харькову дало бы возможность противнику развернуть там артиллерийские позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии.

В то же время Романов заверил, что любая артиллерия, любые другие силы противника, которые обнаруживаются, сразу уничтожаются огнем украинских воинов.

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В ОТГ "Харьков" рассказали, что враг на Харьковщине начал более активно применять бронированную технику во время штурмов.

Там добавили, что главная цель россиян сейчас - как можно дальше зайти на украинскую территорию и там закрепиться.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3985) Волчанск (386)


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Коротше..з Вовчанська відійшли. Речники ...йдіть нах.
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14.11.2024 18:49 Ответить
Думаю, що робиться усе можливе. З тилу не можна всього знати.
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14.11.2024 19:13 Ответить
ничего не контролируют-не кому
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14.11.2024 19:22 Ответить
все контролируем и контролируем- а враг забирает территории по сумасшедшему- быстрей решайте что-то , а не контролируем
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14.11.2024 19:23 Ответить
Ага, котролюють, а завтра буде новина "ворог окупував Вовчанськ".
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14.11.2024 19:51 Ответить
до завтра ще 10 хвилин....
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14.11.2024 23:52 Ответить
"що головна мета росіян зараз - якнайдалі зайти на українську територію і там закріпитися."А хіба в них була інша мета останній рік?(((То щось робіть : або їбаште їх з усього і літаки ,і ракети ,і не знаю ..пістолети,або не брешіть людям,не бусикуйти баласт ,а йдіть на ******* капітуляцію(Скільки можна брехати по складність ситуацій та конторльованість?(((
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14.11.2024 19:59 Ответить
Брешуть! - потрібно ще вкрасти чуть-чуть!
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14.11.2024 23:53 Ответить
 
 