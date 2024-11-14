Враг восемь раз атаковал в районах Волчанска и Высокой Яруги, за минувшие сутки потерял 113 военных, из них безвозвратные - 26, - ОТГ "Харків"
За минувшие сутки враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
"Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 52 удара дронами-камикадзе. Осуществили 437 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери врага за минувшие сутки составляют 113 существ, из них безвозвратные - 26, санитарные - 87.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 3 боевые бронированные машины;
- 5 артиллерийских систем;
- 10 автомобилей;
- 6 единиц спецтехники;
- 54 БПЛА.
Уничтожено 102 укрытия для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в ОТГ "Харків".
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