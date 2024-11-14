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Враг восемь раз атаковал в районах Волчанска и Высокой Яруги, за минувшие сутки потерял 113 военных, из них безвозвратные - 26, - ОТГ "Харків"

Бойові дії на Харківщини: ворог атакував у районі Вовчанська

За минувшие сутки враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 52 удара дронами-камикадзе. Осуществили 437 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составляют 113 существ, из них безвозвратные - 26, санитарные - 87.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 танка;
  • 3 боевые бронированные машины;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 10 автомобилей;
  • 6 единиц спецтехники;
  • 54 БПЛА.

Уничтожено 102 укрытия для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в ОТГ "Харків".

Также читайте: Рашисты 8 раз штурмовали в районе Волчанска. По позициям ВСУ нанесено 404 удара, - ОТГ "Харків"

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