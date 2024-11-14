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Новости Война
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Сырский посетил 92-ю ОШБр на Харьковщине

Сирський відвідав 92 ОШБр на Харківщині

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одну из штурмовых бригад на Харьковщине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работал на Харьковщине в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Обсудили дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения.

Уничтоженных врагов будет больше", - отметил он.

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Сирський відвідав 92 ОШБр на Харківщині

Автор: 

Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (250) Александр Сырский (580)


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Зеля не супроводжував...?
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14.11.2024 14:39 Ответить
Не варто так подавати новини: "Сирський відвідав якусь частину".
Звучить по дурному. Смердить совком.
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14.11.2024 14:47 Ответить
А у нас тут і є совок, дяка ЗЕ.
А у вас там як?
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14.11.2024 14:54 Ответить
Ні, Порохоцинічнобандерівець. У нас корупційна олігархічна система, яку не змінили до цього часу. При совку практично всі були бідні, а зараз є дуже багаті люди - олігархи, які грабують країну і її населення.
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14.11.2024 15:05 Ответить
Пан про совок знає виключно з розповідей своєї бабусі- доярки в колгоспі.
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14.11.2024 15:09 Ответить
Так, моя бабуся працювала в колгоспі, тільки вона померла ще при Брєжнєві, а я родився ще при Хрущові. А вам скільки років? По-вашому, доярки в колгоспі - це якісь недорозвинені люди, селюки? Це щось принизливе?
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14.11.2024 22:05 Ответить
"Покуда взяточник заносчив, и волокитчик беспечален, пока добьічи ждет доносчик - не умер Сралін" (Борис Чичібабін, радянські часи)
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14.11.2024 15:44 Ответить
Нагнув матюків - за прорив кацапів до Куп"янська?
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14.11.2024 14:58 Ответить
 
 