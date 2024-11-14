Сырский посетил 92-ю ОШБр на Харьковщине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одну из штурмовых бригад на Харьковщине.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Работал на Харьковщине в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Обсудили дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения.
Уничтоженных врагов будет больше", - отметил он.
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