Сырский посетил 92-ю ОШБр на Харьковщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одну из штурмовых бригад на Харьковщине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работал на Харьковщине в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Обсудили дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения.

Уничтоженных врагов будет больше", - отметил он.

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