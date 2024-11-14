Операторы дронов уничтожают российских штурмовиков во время десантирования из бронемашины. ВИДЕО
Операторы дронов из 214-го отдельного спецбатальона атаковали штурмовую группу оккупантов непосредственно во время десантирования с брони.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что на стадии развертывания атаки оккупанты потеряли пятерых штурмовиков.
"Новый уровень транзита русских квадроберов от жизни до смерти: из коробочки - сразу под наши сбросы. Искусная работа аэроразведки и пилотов ударных дронов 214-го отдельного специального батальона OPFOR! Кураховское направление", - говорится в комментарии к видео.
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