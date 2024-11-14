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Новости Видео Война
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Операторы дронов уничтожают российских штурмовиков во время десантирования из бронемашины. ВИДЕО

Операторы дронов из 214-го отдельного спецбатальона атаковали штурмовую группу оккупантов непосредственно во время десантирования с брони.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что на стадии развертывания атаки оккупанты потеряли пятерых штурмовиков.

"Новый уровень транзита русских квадроберов от жизни до смерти: из коробочки - сразу под наши сбросы. Искусная работа аэроразведки и пилотов ударных дронов 214-го отдельного специального батальона OPFOR! Кураховское направление", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупанты собирают своих "двухсотых": "Каждые 10 метров разорванные тела. Без рук, без ног. Хохлы разп#здярили все лесополки". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+16
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14.11.2024 12:15
+15
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14.11.2024 12:17
+12
і абізатільна!
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14.11.2024 12:30
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14.11.2024 12:15 Ответить
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14.11.2024 12:17 Ответить
кац@пчіки будували плани на життя, щоб на самому початку захоплюючого шляху закінчити в ямі в чужій сирій землі
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14.11.2024 12:20 Ответить
і абізатільна!
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14.11.2024 12:30 Ответить
там якась стрічка, як шлях слимака...може то так блювали
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14.11.2024 12:47 Ответить
один здається втік..падлюка..на початку відео
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14.11.2024 12:50 Ответить
я бачив двох дзюравих_
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14.11.2024 13:07 Ответить
2 є
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14.11.2024 13:07 Ответить
Ето фінішная лєнта і ета группа фінішіровала с атлічним рєзультатом.
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14.11.2024 13:18 Ответить
"крестом отводящим" скрепно лежал... Теперь у накабздона в яПВО служит...
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14.11.2024 12:50 Ответить
Атлічно дєсантіровалісь я щетаю.
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14.11.2024 13:15 Ответить
По договоренности с украинскими дронщиками, "паровоз" поехал за новой партией кацапни для утилизации. 💀👌
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14.11.2024 13:17 Ответить
На десантном караван-сарае даже буржуйка установлена? Типа и тепло и дымзавеса?
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14.11.2024 13:23 Ответить
Красунчики
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14.11.2024 13:46 Ответить
Next level 😁
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14.11.2024 16:09 Ответить
двухтрубный БТР....
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14.11.2024 16:16 Ответить
Розляглися як на пляжу ...
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14.11.2024 16:47 Ответить
Мир стал чище!👏👏👍
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14.11.2024 22:07 Ответить
Главное сейчас - уничтожить как можно больше СВОлочей, территории потом вернем. На территории завозят рабов. Когда наклепаем дронов и перебьем всех боевых тридварасов, рабов можно будет вышвырнуть в 24 часа на родину в парашу.
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15.11.2024 04:23 Ответить
 
 